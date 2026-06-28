＜イジメっ子、許せる？＞「びっくりするかもな」兄の婚約者として紹介されたのは…！【第1話まんが】
私はチエ。ひとり暮らしをしながら会社員として働いています。最近になって兄から「結婚を考えている人がいるから、ぜひチエにも会ってほしい」と言われました。もともと仲の良いきょうだいだった私たち。兄に大切な人ができたのは私としても喜ばしいことです。そこで私は、久々の帰省を兼ねて実家に行くことにしました。優しい兄が選ぶ女性ですから、きっと素敵な人なのでしょう。実家で相手の方に会えるのがとても楽しみです。
私が実家に帰ると、兄が出迎えてくれました。リビングのドアを開けると、そこに立っていたのは……ヒナコでした。
ヒナコは高校時代、私のことをいじめていたメンバーの1人。私は驚きのあまり一瞬、言葉が出ませんでした。
高校時代の記憶がフラッシュバックします。私はカッとなりました。「お兄ちゃん、この人が私に何したか知ってるよね！？」私は兄を睨みます。両親も「今のヒナコさんと向き合いたい」だの「ヒナコさんは心を入れ替えてくれた」だの言っています。
兄から「婚約者を紹介したい」と言われて実家に帰りました。
ところが兄の婚約者は高校時代に私をいじめていたヒナコだと知り、大きな衝撃を受けることに……。
兄や両親は「今の彼女は反省しているから」と受け入れようとしていますが、私にとっては過去の苦しみが蘇るだけ。
仲良くする気なんて起こりません。
「人間は変われる」と説得する兄たちの言葉に、自分の家族がまるで別人のようにすら感じられます。
兄も両親も、私の気持ちを理解してくれる気はないようです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私が実家に帰ると、兄が出迎えてくれました。リビングのドアを開けると、そこに立っていたのは……ヒナコでした。
ヒナコは高校時代、私のことをいじめていたメンバーの1人。私は驚きのあまり一瞬、言葉が出ませんでした。
高校時代の記憶がフラッシュバックします。私はカッとなりました。「お兄ちゃん、この人が私に何したか知ってるよね！？」私は兄を睨みます。両親も「今のヒナコさんと向き合いたい」だの「ヒナコさんは心を入れ替えてくれた」だの言っています。
兄から「婚約者を紹介したい」と言われて実家に帰りました。
ところが兄の婚約者は高校時代に私をいじめていたヒナコだと知り、大きな衝撃を受けることに……。
兄や両親は「今の彼女は反省しているから」と受け入れようとしていますが、私にとっては過去の苦しみが蘇るだけ。
仲良くする気なんて起こりません。
「人間は変われる」と説得する兄たちの言葉に、自分の家族がまるで別人のようにすら感じられます。
兄も両親も、私の気持ちを理解してくれる気はないようです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙