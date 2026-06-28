韓国ドラマ「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」第11話〜第15話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）を放送中！
「テレ東プラス」では、6月29日（月）〜7月3日（金）放送、第11話〜第15話のあらすじを紹介する。
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【6月29日（月）放送 第11話】
清の都である瀋陽へ人質として送られる昭顕世子に同行することになったジャンヒョン。ギルチェは見送りに来るが、いざジャンヒョンに会うと正直に自分の気持ちを伝えられない。
一方、ウネはヨンジュンに求婚されるも、戦時中に敵兵に襲われかけたことを気にして悩んでいた。ヨンジュンの妻になる資格がないと言う彼女を、ギルチェは勇気づけて…。
【6月30日（火）放送 第12話】
清の通訳官チョン・ミョンスの悪事を見逃すよう、ジャンヒョンは昭顕世子に進言。その直後、イングルダイが勅命を伝えに来る。
一方、ヨンジュンは仁祖から使臣に任命されるが、清国行きを拒んだために不敬罪で投獄されてしまう。
そんな中、瀋陽から朝鮮に戻ってくる人がいることを知ったギルチェは、ジャンヒョンの帰国を期待するが…。
【7月1日（水）放送 第13話】
戦に負けて屈服させられても卑屈にならずに、敵を直視して大胆に生き延びなければならないと昭顕世子に伝えるジャンヒョン。兵と兵糧をすぐに送るよう仁祖に伝えろとイングルダイから迫られた昭顕世子は、その話を思い出し、イングルダイを相手に交渉を試みる。
一方、ギルチェは完成した真鍮の器を売りに出すため、パンドゥネの夫パクテに器を託すが…。
【7月2日（木）放送 第14話】
昭顕世子が朝鮮に一時帰国した。仁祖は我が子との再会を喜ぶ様子を見せるが、その一方で昭顕世子が清と友好な関係を結び、謀反を起こそうとしているのではないかと疑い始めていた。
そんな中、昭顕世子に従って朝鮮に戻ってきたジャンヒョンはギルチェに会うため家を訪ねるが、そこで見たのは彼女の婚礼の宴だった。ジャンヒョンはギルチェと再会するが…。
【7月3日（金）放送 第15話】
ジャンヒョンがギルチェに駆け落ちを持ちかけたことを知り、やめるよう説得しに行ったヨンジュン。しかしジャンヒョンは、ギルチェの心は自分が手に入れなければならないと言い放つ。
その夜、ギルチェのもとを訪ねたジャンヒョンは、他の男を望むなら身を引くが、そうでないならともに行こうと伝える。
その頃、ギルチェの姿がないことに気づいたウォンムは…。
出演者
イ・ジャンヒョン：ナムグン・ミン
ユ・ギルチェ：アン・ウンジン
ナム・ヨンジュン：イ・ハクジュ
キョン・ウネ：イ・ダイン
脚本・演出
【脚本】
ファン・ジニョン
【演出】
キム・ソンヨン／イ・ハンジュン／チョン・スジン
「テレ東プラス」では、6月29日（月）〜7月3日（金）放送、第11話〜第15話のあらすじを紹介する。
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【6月29日（月）放送 第11話】
清の都である瀋陽へ人質として送られる昭顕世子に同行することになったジャンヒョン。ギルチェは見送りに来るが、いざジャンヒョンに会うと正直に自分の気持ちを伝えられない。
一方、ウネはヨンジュンに求婚されるも、戦時中に敵兵に襲われかけたことを気にして悩んでいた。ヨンジュンの妻になる資格がないと言う彼女を、ギルチェは勇気づけて…。
【6月30日（火）放送 第12話】
清の通訳官チョン・ミョンスの悪事を見逃すよう、ジャンヒョンは昭顕世子に進言。その直後、イングルダイが勅命を伝えに来る。
一方、ヨンジュンは仁祖から使臣に任命されるが、清国行きを拒んだために不敬罪で投獄されてしまう。
そんな中、瀋陽から朝鮮に戻ってくる人がいることを知ったギルチェは、ジャンヒョンの帰国を期待するが…。
【7月1日（水）放送 第13話】
戦に負けて屈服させられても卑屈にならずに、敵を直視して大胆に生き延びなければならないと昭顕世子に伝えるジャンヒョン。兵と兵糧をすぐに送るよう仁祖に伝えろとイングルダイから迫られた昭顕世子は、その話を思い出し、イングルダイを相手に交渉を試みる。
一方、ギルチェは完成した真鍮の器を売りに出すため、パンドゥネの夫パクテに器を託すが…。
【7月2日（木）放送 第14話】
昭顕世子が朝鮮に一時帰国した。仁祖は我が子との再会を喜ぶ様子を見せるが、その一方で昭顕世子が清と友好な関係を結び、謀反を起こそうとしているのではないかと疑い始めていた。
そんな中、昭顕世子に従って朝鮮に戻ってきたジャンヒョンはギルチェに会うため家を訪ねるが、そこで見たのは彼女の婚礼の宴だった。ジャンヒョンはギルチェと再会するが…。
【7月3日（金）放送 第15話】
ジャンヒョンがギルチェに駆け落ちを持ちかけたことを知り、やめるよう説得しに行ったヨンジュン。しかしジャンヒョンは、ギルチェの心は自分が手に入れなければならないと言い放つ。
その夜、ギルチェのもとを訪ねたジャンヒョンは、他の男を望むなら身を引くが、そうでないならともに行こうと伝える。
その頃、ギルチェの姿がないことに気づいたウォンムは…。
出演者
イ・ジャンヒョン：ナムグン・ミン
ユ・ギルチェ：アン・ウンジン
ナム・ヨンジュン：イ・ハクジュ
キョン・ウネ：イ・ダイン
脚本・演出
【脚本】
ファン・ジニョン
【演出】
キム・ソンヨン／イ・ハンジュン／チョン・スジン