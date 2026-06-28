【滅びろ！シール交換】図々しくない？嫉妬で仲間外れにするのは「ひどい！」＜第6話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第6話 何がいけないの？
【編集部コメント】
ケイコさん、聞いて！ ママ友さんのお話をしっかり聞いてください！！！ 確かにヒナちゃんの持っているシールは高級かもしれません。安価なシールと交換してほしくない気持ちもわからなくはありません。でもね、ケイコさん。それはあくまでも「大人の事情」であって、子どもには関係ないのではありませんかーー？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 何がいけないの？
【編集部コメント】
ケイコさん、聞いて！ ママ友さんのお話をしっかり聞いてください！！！ 確かにヒナちゃんの持っているシールは高級かもしれません。安価なシールと交換してほしくない気持ちもわからなくはありません。でもね、ケイコさん。それはあくまでも「大人の事情」であって、子どもには関係ないのではありませんかーー？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙