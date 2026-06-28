【滅びろ！シール交換】図々しくない？嫉妬で仲間外れにするのは「ひどい！」＜第6話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？　流行の裏でママたちの想いが交錯します。

第6話　何がいけないの？



【編集部コメント】

ケイコさん、聞いて！　ママ友さんのお話をしっかり聞いてください！！！　確かにヒナちゃんの持っているシールは高級かもしれません。安価なシールと交換してほしくない気持ちもわからなくはありません。でもね、ケイコさん。それはあくまでも「大人の事情」であって、子どもには関係ないのではありませんかーー？？？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙