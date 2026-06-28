〈中村俊輔が涙した1－4完敗から20年〉森保ジャパンは“世界との差”を埋められたのか？　日本サッカーがブラジル戦で挑む答え合わせ

2006年ドイツW杯でブラジルに1－4と敗れ、日本サッカーは世界との差を思い知らされた。あれから20年。再び王国に挑む。ラウンド32のブラジル戦は、日本サッカーが積み上げてきた歳月の答え合わせとなる。

【画像】1998年W杯初出場で勝ち点0に終わった当時の日本代表の中心選手

20年越しに問われるサッカー王国との差

北中米W杯のラウンド32で、日本代表はブラジル代表と対戦する。

単なる決勝トーナメント1回戦ではない。これは、日本サッカーが20年かけて積み上げてきたものを、サッカー王国ブラジルにぶつける一戦である。

日本とブラジルのW杯での対戦を語るうえで、避けて通れないのが2006年ドイツW杯だ。

グループステージ第3戦。日本は玉田圭司のゴールで先制しながら、ロナウド、ジュニーニョ・ペルナンブカーノ、ジウベルトらにゴールを許し、ブラジルに1－4で完敗した。あの夜、日本は世界の頂を見たのではなく、頂までの距離を思い知らされる一戦となった。

当時、背番号10を背負っていた中村俊輔は、試合後に涙を浮かべ、言葉を詰まらせた。後年、2006年大会を振り返ったインタビューで中村は、短く、しかし重い言葉で当時を表現している。

「俺は輝けなかったから」

その言葉は、当時まだ数少なかった欧州でプレーする日本のトップ選手が抱えた悔恨であると同時に、日本サッカー全体が抱えた現実でもあった。

技術はある。意志もある。だが、強度、判断速度、個の打開力、試合を支配する老獪さ。あらゆる局面で、ブラジルとの差は明らかだった。

あれから20年。日本はどこまで来たのか。6月30日のブラジル戦は、その問いに対する答え合わせになる。

日本代表を率いる森保一監督自身も、日本サッカーの歩みを体現する人物だ。1993年、ドーハでアメリカW杯出場を目前で逃した日本代表の一員だった。

あの時代、日本はまだW杯に出場したことがなかった。そこから1998年フランス大会で初出場を果たし、2002年日韓大会で初のベスト16、2010年、2018年、2022年と決勝トーナメント進出を重ねてきた。

現在の代表スタッフにも、その歴史は息づいている。1998年フランスW杯を戦った名波浩がコーチを務め、2002年日韓W杯で主将を務めた宮本恒靖は日本サッカー協会の会長としてチームを支える。

2006年ドイツW杯でブラジルに苦渋をなめた中村俊輔もコーチを務めている。さらに、2010年南アフリカW杯から出場を続けてきた長友佑都は、いまも代表メンバーとしてこの舞台にいる。

これは、森保ジャパンだけの試合ではない。

Jリーグ開幕から33年の大一番

ドーハの悲劇を知る世代、初出場を切り開いた世代、自国開催で世界を知った世代、ベスト8の壁に跳ね返されてきた世代。そのすべてが、いまの日本代表につながっている。森保監督は、北中米W杯のメンバー発表会見でこう語っていた。

「Jリーグで経験してきたからこそ、世界に挑めるという力をつけさせてもらいました」

1993年に開幕したJリーグは、2026年で33年を迎えた。さらにその後に掲げられた「百年構想」は、地域にクラブを根づかせ、育成を広げ、日本サッカーの土台をつくるための理念だった。まだ100年の約3分の1に過ぎない。

それでも、欧州のトップリーグで主力を張る選手が当たり前のように代表に集まり、W杯優勝経験国に対して「勝ちにいく」と言えるところまで、日本は歩いてきた。

今回の相手は、ブラジルである。

5度のW杯優勝を誇る王国。個の才能、勝負どころの迫力、ゴール前での冷酷さは、いまなお世界屈指だ。グループステージを首位で突破し、ヴィニシウス・ジュニオールら攻撃陣は高い決定力を見せている。日本にとっては、わずかなミスが即失点につながる相手である。

しかも、森保ジャパンは万全ではない。負傷者もいる。コンディションに不安を抱える選手もいる。大会を戦いながら、ベストの形を探らなければならない難しさもある。

だが、森保監督はこういう状況でも、言い訳をしない指揮官だ。スウェーデン戦を前にした会見では、こう話している。

「勝ちたいと思いますし、1位通過したいと思っているので、今のベストメンバーを組んで戦いに挑むことで考えています」

「今のベストメンバー」。この言葉には、森保監督らしい現実主義がにじむ。理想のメンバー、万全のメンバーを数え上げればきりがない。だが、W杯は待ってくれない。その時に出られる選手、その時に戦える選手で、最善を尽くすしかない。

そして今の日本には、その「誰が出ても戦える」土台がある。森保監督は今大会中、チーム作りについてもこう語っている。

「誰が出ても勝つということと、誰と組んでも機能することを選手達に言い続けてチーム作りをやってきました」

かつての日本代表は、特定の選手のひらめきに頼る場面が少なくなかった。中村俊輔の左足、中田英寿の存在感、個の才能がチームを引き上げていた時代があった。しかし、いまの日本は違う。個の力を持つ選手が増え、その個をチームの中で機能させる仕組みもある。

それは森保監督の言葉にも表れている。

「チームの戦術としてはもちろん役割を選手達に求めますが、選手の個性はできるだけ消さないようにと思っています」

守るだけでは、ブラジルには勝てない。耐えるだけでも、いつかは破られる。必要なのは、謙虚さと大胆さの両立だ。相手をリスペクトしながらも、引きすぎない。奪ったボールを大事にしながらも、怖がらずに前へ出る。

堂安律、上田綺世、中村敬斗、鎌田大地、前田大然、冨安健洋、板倉滉、鈴木彩艶ら、各ポジションで世界基準の経験を持つ選手たちが、自分たちの武器をどれだけ出し切れるか。

森保監督は、選手たちにこうも求めている。

涙の歴史を塗り変えられるか

「みんなチームのためにと考えてくれるのはありがたいですが、自分がこのチームでポジションを取ってやろうというような、ギラギラ感は忘れないで、と常に話しています」

ブラジル戦で必要なのは、まさにそのギラギラ感だ。

2006年、日本はブラジルに挑み、力の差を突きつけられた。そこから20年、何度も悔しさを味わってきた。2010年はPK戦で涙をのんだ。2014年はグループステージで敗退。2018年はベルギーに2点差をひっくり返された。2022年はクロアチアに再びPK戦で敗れた。

だが、そのたびに日本サッカーは何かを持ち帰ってきた。守備の粘り、試合運び、交代策、海外で戦う選手の増加、育成の広がり、クラブと代表の接続。敗北は、次の世代の教材になってきた。

だからこそ、ブラジル戦は「奇跡を待つ試合」ではない。

20年前は、勝つために何が足りないのかを教えられた試合だった。今回は、足りなかったものをどこまで埋められたのかを示す試合になる。

森保監督は、2022年のスペイン戦前にこう語っていた。

「W杯優勝国と真剣勝負で戦えることを喜びに感じて戦いたい」

その言葉は、ブラジル戦にもそのまま重なる。

王国に挑む。だが、挑戦者として胸を借りるだけではない。勝つために、ここまで来た。日本サッカーが積み上げてきた33年、そしてW杯に挑み続けた28年の歴史を背負って、森保ジャパンはラウンド32のピッチに立つ。

2006年ドイツで流した涙は、20年という歳月を経たいまも、まだ完全には乾いていない。あの日に突きつけられたブラジルとの差は、どれくらい埋まったのだろうか。

その涙の歴史を塗り変えられるのは、いまの日本代表だけだ。

文／集英社オンライン編集部