申ジエのようにプレーンに下ろしたい! 右腰で『手元とヘッドを重ねるように上げて打つドリル』が効果抜群 #四の五の言わず振り氣れ
2024年限りでツアーから撤退した上田桃子や、2025年のプロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花らが所属する「チーム辻村」。そのチームを率いるプロコーチ・辻村明志氏に、ボールを“運ぶ”ように打つための練習法についてじっくり話を聞いた。
【連続写真】ダウンで手元とグリップが重なる美しいプレーン軌道 申ジエのドライバースイング
◇ ◇ ◇ゴルフのショットは、「打つ」「叩く」、時には「運ぶ」といった言葉で表現されます。どれも間違いではありません。しかし最近、新しい表現法を見つけました。それが「キャッチ＆リリース」です。ボールをつかまえたら、次に狙ったところへ解き放す。この表現なら、「打つ」「叩く」よりも、インパクトの時間が長く感じられるのではないでしょうか。そのための練習を紹介しましょう。これは昨年プロテストに合格した選手や、今年の女子プロテストを控えた選手、将来プロを目指すジュニアにもやらせている練習です。ボクのチームでは室内練習場で行っていますが、普通の練習場でもできます。まず使うクラブはウェッジ。52度、58度でもPWでも構いません。次に、ボールと目標を結ぶラインに線を引きます。練習場なら、マットにガムテープを貼るなどすればいいでしょう。棒を置いても構いません。さらに、ツマ先ラインの延長線上に棒を置き、体の右側には1本棒を立てます。そこにはゴルフバッグを置いても構いません。この練習の目的は、ライン出しの徹底です。簡単に言えば、ボールと目標を結んだ線の上に、ボールを乗せるように解放して打ち出すということです。では、そのためにどうするのか。ツマ先ライン上に立てた棒を利用します。飛球線後方から見て、手元が右腰の高さあたりまでテークバックしてください。ツマ先ラインの延長線上で、グリップとヘッドが重なって見えるようにしましょう。それ以上、クラブを上げる必要はありません。そこから先は体を回すだけ。ライン上に打ち出せないのであれば、原因は「ボール位置が悪い」「体のポジションが悪い」「手でクラブを動かしている」の3つ以外には考えられません。逆に言えば、「ラインにボールを乗せる」のではなく、「勝手に乗ってしまう」打ち方を、自分自身で探し出せばいいのです。人によって、ボールに近づく、アゴを引く、両肩の高さを整える……といった微調整が必要になるでしょう。後方から見て、グリップとヘッドがツマ先ラインの延長線上に乗っているように見えるのは、両手が腰の高さ付近に来た時です。そうなるとショットの飛距離は、男性で約50ヤード、女性で約40ヤード程度。それ以上飛ばす必要はありません。ボールをラインに乗せたまま、50ヤード先へ運ぶのです。実は、前述した人それぞれの微調整が非常に重要です。これがピタッとハマると、目をつぶっていても勝手にボールがラインに乗るようになります。フルショットではありませんから、この練習なら100球打つことも難しくないでしょう。これは単なるアプローチ上達のための練習ではありません。ボクは、あらゆるショットの基本の90％が、この練習に隠されていると思っています。「バックスイングではボールを打たない」という言葉があります。極論すれば、クラブをどこに上げても、ボールを遠くへ真っすぐ打つことは可能です。実際、ジム・フューリクのようにアウトサイドに上げてダウンでクラブがループする一流もいれば、申ジエ選手のように、上手にアウトサイドへ上げる一流もいます。しかし、どの一流選手にも共通するのが、ダウンスイングで手が腰の位置まで下りた時の形です。この時、グリップとヘッドは必ず、ツマ先ラインの延長線上――つまり先ほど紹介した練習で立てた棒のライン――に乗って下りています。どこに上げようが、ここに下りてきさえすれば、ナイスショットになるのです。アマチュアは最初からこの位置に上げ、そこから打つ練習をすればいい。それはボールをラインに乗せることにつながり、同時にダウンスイングの正しい位置を知ることにもなります。この基本さえ身に付けば、あとは体を回すだけでボールはつかまり、それを解放することで目標へ運べる。つまり「キャッチ＆リリース」の完成です。基本を体で覚えれば、あとは大きく振っても、強く振っても、番手を替えてもいい。この練習が単なるアプローチ上達を目的にしたものではないというのは、そういうことです。もちろん、アプローチ技術が高まることも間違いありません。そもそも、ボールから目標を結んだ、わずか1メートルのラインの上にボールを乗せられずに、200ヤード先の弾道をコントロールできるでしょうか。出球が安定するからこそ、弾道も安定するのです。ゴルフは、遠くへ飛ばすことを競うスポーツではありません。狙ったところへボールを運ぶ。そのための「キャッチ＆リリース」です。■辻村明志1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも指導。2025年は千田萌花、藤本愛菜をプロテスト合格へ導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフ指導に取り入れている。元ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』932号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●マキロイのグリップを詳細分析！ 関連記事『シェフラー、マキロイ、フリートウッドが実践 「左手も右手もかぶせる」次世代グリップが飛距離アップに効果絶大！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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◇ ◇ ◇ゴルフのショットは、「打つ」「叩く」、時には「運ぶ」といった言葉で表現されます。どれも間違いではありません。しかし最近、新しい表現法を見つけました。それが「キャッチ＆リリース」です。ボールをつかまえたら、次に狙ったところへ解き放す。この表現なら、「打つ」「叩く」よりも、インパクトの時間が長く感じられるのではないでしょうか。そのための練習を紹介しましょう。これは昨年プロテストに合格した選手や、今年の女子プロテストを控えた選手、将来プロを目指すジュニアにもやらせている練習です。ボクのチームでは室内練習場で行っていますが、普通の練習場でもできます。まず使うクラブはウェッジ。52度、58度でもPWでも構いません。次に、ボールと目標を結ぶラインに線を引きます。練習場なら、マットにガムテープを貼るなどすればいいでしょう。棒を置いても構いません。さらに、ツマ先ラインの延長線上に棒を置き、体の右側には1本棒を立てます。そこにはゴルフバッグを置いても構いません。この練習の目的は、ライン出しの徹底です。簡単に言えば、ボールと目標を結んだ線の上に、ボールを乗せるように解放して打ち出すということです。では、そのためにどうするのか。ツマ先ライン上に立てた棒を利用します。飛球線後方から見て、手元が右腰の高さあたりまでテークバックしてください。ツマ先ラインの延長線上で、グリップとヘッドが重なって見えるようにしましょう。それ以上、クラブを上げる必要はありません。そこから先は体を回すだけ。ライン上に打ち出せないのであれば、原因は「ボール位置が悪い」「体のポジションが悪い」「手でクラブを動かしている」の3つ以外には考えられません。逆に言えば、「ラインにボールを乗せる」のではなく、「勝手に乗ってしまう」打ち方を、自分自身で探し出せばいいのです。人によって、ボールに近づく、アゴを引く、両肩の高さを整える……といった微調整が必要になるでしょう。後方から見て、グリップとヘッドがツマ先ラインの延長線上に乗っているように見えるのは、両手が腰の高さ付近に来た時です。そうなるとショットの飛距離は、男性で約50ヤード、女性で約40ヤード程度。それ以上飛ばす必要はありません。ボールをラインに乗せたまま、50ヤード先へ運ぶのです。実は、前述した人それぞれの微調整が非常に重要です。これがピタッとハマると、目をつぶっていても勝手にボールがラインに乗るようになります。フルショットではありませんから、この練習なら100球打つことも難しくないでしょう。これは単なるアプローチ上達のための練習ではありません。ボクは、あらゆるショットの基本の90％が、この練習に隠されていると思っています。「バックスイングではボールを打たない」という言葉があります。極論すれば、クラブをどこに上げても、ボールを遠くへ真っすぐ打つことは可能です。実際、ジム・フューリクのようにアウトサイドに上げてダウンでクラブがループする一流もいれば、申ジエ選手のように、上手にアウトサイドへ上げる一流もいます。しかし、どの一流選手にも共通するのが、ダウンスイングで手が腰の位置まで下りた時の形です。この時、グリップとヘッドは必ず、ツマ先ラインの延長線上――つまり先ほど紹介した練習で立てた棒のライン――に乗って下りています。どこに上げようが、ここに下りてきさえすれば、ナイスショットになるのです。アマチュアは最初からこの位置に上げ、そこから打つ練習をすればいい。それはボールをラインに乗せることにつながり、同時にダウンスイングの正しい位置を知ることにもなります。この基本さえ身に付けば、あとは体を回すだけでボールはつかまり、それを解放することで目標へ運べる。つまり「キャッチ＆リリース」の完成です。基本を体で覚えれば、あとは大きく振っても、強く振っても、番手を替えてもいい。この練習が単なるアプローチ上達を目的にしたものではないというのは、そういうことです。もちろん、アプローチ技術が高まることも間違いありません。そもそも、ボールから目標を結んだ、わずか1メートルのラインの上にボールを乗せられずに、200ヤード先の弾道をコントロールできるでしょうか。出球が安定するからこそ、弾道も安定するのです。ゴルフは、遠くへ飛ばすことを競うスポーツではありません。狙ったところへボールを運ぶ。そのための「キャッチ＆リリース」です。■辻村明志1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも指導。2025年は千田萌花、藤本愛菜をプロテスト合格へ導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフ指導に取り入れている。元ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』932号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●マキロイのグリップを詳細分析！ 関連記事『シェフラー、マキロイ、フリートウッドが実践 「左手も右手もかぶせる」次世代グリップが飛距離アップに効果絶大！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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