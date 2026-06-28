＜速報＞阿部未悠が単独首位浮上 ルーキーの倉林紅2差追走
＜EARTH MONDAMIN CUP 4日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞ツアー史上最高となる総額4億円大会。悪天候により3日目の競技が中止となり、現在は第2ラウンドが進行している。
【写真】オレンジウェアでひときわ目を引く川春花
最終組が前半を終えて、2年ぶり2勝目を狙う阿部未悠がトータル7アンダー・単独首位に浮上している。2打差2位にルーキーの倉林紅。3打差3位タイには稲垣那奈子、川岸史果、テレサ・ルー（台湾）、4打差6位タイには菅沼菜々とパク・ヒョンギョン（韓国）が続いている。連覇を狙う昨季の年間女王・佐久間朱莉は、カットライン上のトータル4オーバー・64位タイでホールアウトしている。きょうは全選手ホールアウト後に予選カットを実施し、そのまま第3ラウンドが行われる。あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第2ラウンドのリーダーボード
阿部未悠 プロフィール＆成績
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