サムライブルーの勢いが日本経済の起爆剤に！

サッカーワールドカップグループステージ第2戦、チュニジア相手に4ゴールをあげ快勝し、決勝トーナメント進出へ大きく前進した日本代表。その勢いはピッチを飛び出し、日本経済にまで広がっています。

専門家によると日本が決勝トーナメントに進出した場合、国内での経済効果は290億円以上に（第一ライフ資産運用経済研究所 永濱氏の試算）。これは前回大会の2倍近い数字となっていて、史上初となるベスト8進出の場合は約429億円にのぼるという試算もあります。

とどまることを知らない“ワールドカップ特需”を期待し、意外な場所にも関連商品が。1000点以上の金製品を取り扱う「大黄金展」（大阪・北区）。

中でもひと際、輝いていたのが、3㎏の金で作られたサッカーボールです。

そのお値段はなんと約2億3771万円！これには来場者も思わず…

「手は出せない。金も出ない。もらえるもんなら」

「桁が違いますね。サラリーマンには一生働いても買えないですね。蹴ってみたいですけどね」

まだまだ期待したい、日本代表の快進撃！ゴールドの輝きにも負けないゴールで日本中をさらに熱狂の渦へと巻き込んでくれるはずです。