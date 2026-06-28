コロチキ・ナダル、相方・西野に「マジで切れてるやん」状態 「コンビとしてどうしていっていいかわからへん」とも
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが、6月17日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』に出演した様子が、ナイトinナイト公式YouTubeチャンネルで公開された。
【写真】めっちゃいい人！ナダルのためにやって来た芸人
同回は、今年が頑張り時な芸人たちが集結し、リアルな悩みを打ち明けた。ナダルは、コンビで活動したいものの、相方の西野創人が肉体改造に励み、さらに鈴木保奈美主演の本気の舞台に出演するなど「好き勝手やっている」という。
そうしたなか、ラジオ番組で「遅刻したらどんだけのスピードで家を出られる？」という話題になった際には、西野は「コールドシャワーはしたいな」「朝飯くわんと筋肉的によくない」などと答え、「キャパオーバーや！」と表現。
この西野の言葉に対し、ナダルは「誰か頼んだか、お前に舞台してくれとか、筋トレしてくれとか」と怒りのツッコミ。番組MCのかまいたち・濱家隆一は「マジで切れてるやん」と驚いた。
ナダルは「どこでキャパオーバーなってんねん！」「コンビとしてどうしていっていいかわからへん」と嘆き節。濱家は「もうちょっと見てみたら。（西野が）今熟している感じやから爆発しそうな感じあるけどな」とアドバイスしていた。
【写真】めっちゃいい人！ナダルのためにやって来た芸人
同回は、今年が頑張り時な芸人たちが集結し、リアルな悩みを打ち明けた。ナダルは、コンビで活動したいものの、相方の西野創人が肉体改造に励み、さらに鈴木保奈美主演の本気の舞台に出演するなど「好き勝手やっている」という。
この西野の言葉に対し、ナダルは「誰か頼んだか、お前に舞台してくれとか、筋トレしてくれとか」と怒りのツッコミ。番組MCのかまいたち・濱家隆一は「マジで切れてるやん」と驚いた。
ナダルは「どこでキャパオーバーなってんねん！」「コンビとしてどうしていっていいかわからへん」と嘆き節。濱家は「もうちょっと見てみたら。（西野が）今熟している感じやから爆発しそうな感じあるけどな」とアドバイスしていた。