12日、アンソロピック社が最先端AIモデルの「クロード・ミュトス5」と、「フェイブル5」について、全てのユーザーへの提供を直ちに停止すると発表した。

【映像】ミュトス級AI「フェイブル5」のすごいところ（10秒でわかる詳細）

国家安全保障上の理由で、アメリカ政府から、停止を命じられたためだというが、フェイブル5は9日に一般ユーザーへの提供が開始され、ミュトスは今月2日、片山金融担当大臣が日本政府と一部の金融機関がアクセス権を得たと発表したばかりだった。

なぜ今回の利用停止に踏み切ったのか。もしこのままミュトスのアクセス権が失われた場合、日本はどうすべきなのか。『ABEMA Prime』では、AIの専門家に話を聞いた。

■「サイバーセキュリティで一線を超えた」利用停止の背景

AI研究者の今井翔太氏は、ミュトスの危険性についてこう説明する。「もともとミュトスはサイバーセキュリティの脆弱性特定能力がものすごく高いので、世界中の人が使えたら危ないということで、一部の企業だけが使えるプロジェクトで非公開だった。その脆弱性特定能力を抑えた上で公開されたのが先週のフェーブルだった」。

しかし、その安全策が破られたという。「Amazonの研究者がいろいろ試してみると、こうすれば安全策を解除できると分かった。それがAmazonのCEOに伝わり、CEOからホワイトハウスに伝わった結果、何かがやばいということになって今すぐ停止、既存の輸出規制を使って外国人には触れさせるなということになった。アンソロピック社内ではユーザーが外国人かどうかを判断する術がないので一括全部停止、さらにアンソロピックの内部職員も使えない状況になった」。

今井氏はAIの最先端研究論文を踏まえてこう続ける。「もともと人工知能の最先端論文を見ると、一番最初に書いてあるのはリスクのことだ。サイバーセキュリティ、バイオセキュリティ、生物兵器、化学兵器、核兵器といったものに悪用できないかをずっと評価してきた。今までの論文だと一線を超えていないとされてきたが、まずサイバーセキュリティというところでミュトスが一線を超えた」。

■「次は生物学兵器」連鎖するリスク

今井氏によれば、リスクはサイバーセキュリティにとどまらない。「フェーブルが公開された時の技術報告には、サイバーセキュリティに加えて次は生物学兵器のセキュリティだと、ウイルスを作ってばらまくような話ができるかもしれないとある」。

さらに、普段は競争しているはずのGoogle、OpenAI、アンソロピック、Metaといったビッグテックのトップの署名が入った書簡が出たことにも言及する。「今後のAIはまずい生物学兵器の作り方を出力するかもしれない。これから世界中の人が人工知能を使ってそういうまずいものを吐き出すかもしれないので、依頼が来たら気をつけた方がいいよというお触れが出た」。

中国がこうした能力を持つAIを開発するまでの時間については、「アンソロピックのトップは6か月から1年、中国のDeepSeekの最新論文を見ると3か月から半年遅れだろうということで、間を取ると半年ぐらいで中国も作れるのではないか」と推測する。

■「日本が欠けると世界が困る」日本の強みと取るべき戦略

では、こうした状況の中で日本はどう立ち回るべきか。今井氏はAI開発における資金構造を説明した上で、「アメリカが強く中国が強いのは、国がものすごい資金投下をしているわけではなく、株式市場というリスクマネーが一番AI性能向上に効いている。中国は物理的な半導体を製造する能力がなく、輸入しようにも輸出制限を受けている。どちらかというと民間の力で戦った方がむしろ性能が上がる」と述べる。

その上で、日本独自の強みとして2点を挙げる。「日本には製造業があり、研究者のラボの中に独自のデータがある。これはビッグテックもアクセスできないものだ。日本はノーベル賞を多く取っており、ものづくり大国でもある。2点目は、AIを動かすための半導体チップを作るための半導体製造装置だ。日本が欠けると世界中の人が困るぐらいのチョークポイントになっているので、それを戦略的に活かしていくべきだ」。

最後に、今井氏は「アップデートするために急に使えなくなるといったことが今後も避けられない。我々人類は皆新型コロナを経験しているが、単純に考えるとそれぐらいのことが起きてもおかしくないと思う」と警鐘を鳴らした。

（『ABEMA Prime』より）