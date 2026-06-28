歌手長渕剛（69）が28日に放送されたフジテレビ系「MUSIC FAIR」（土曜午後6時）に出演。最近の癒やされることについて語った。

MCで女優の仲間由紀恵が「日々ストイックに過ごされる長渕さんですけれども、ご自身は癒やされる時間はあるんですか」と尋ねた。

長渕は「コーヒー」と答えて微笑んだ。さらに「僕、コーヒー大好きなんです。で、コーヒー屋でね、マスターが自分でガスコンロで焼いてらっしゃる自家焙煎の豆をちょうだいいたしましてね、それをどんなに忙しいときでも、ステージの前でも、こうやって1滴ずつ垂らしてドリップで珈琲を淹（い）れてたしなむと…これが至福ですね」と語って、かけていたサングラスに手を添えて話した。

仲間が「ライブの前でも？」と尋ねた。長渕は「ライブの前でも必ず。緊張とれますよ。夢中になりますんで。（ドリップを）やってる感の間がですね…雑念がとれていくんですね。また、そこのね…このコーヒーの話をすると、長いですよ、僕」と話した。

このインタビュー後に6月30日にリリースするニューアルバム「JUST ONE」に収録しているコーヒー豆の銘柄の名前をつけた新曲「モカマタリ」を披露した。長渕は「これは少し酸味がありますね」とモカマタリの味について語り「カフェでたたずんでですね、ちょっと作家風情のように原稿用紙を出して、かいたような曲です」と新曲をつくった様子についても語っていた。