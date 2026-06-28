会社経営者と結婚の元SKE48石田安奈、第3子出産を発表 予定より早く「突然のことで私自身も驚きましたが」子どもとの自撮りも公開
【モデルプレス＝2026/06/28】元SKE48の石田安奈（30）が6月28日、自身のInstagramを更新。第3子の出産を発表した。
【写真】22歳年上経営者と結婚の元SKE、生まれたて第3子男児との自撮りショット
石田は「ご報告です」と切り出し、「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と発表。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています」と現在の様子を伝えた。
続けて「まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」と心境を記し、「出産までのことや当日のことは、また少し落ち着いてからYouTubeでもお話しできたらと思っています」と説明。「温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
投稿では、生まれたばかりの子どもを抱えた自撮りと石田の手を握る姿などを公開している。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】22歳年上経営者と結婚の元SKE、生まれたて第3子男児との自撮りショット
◆石田杏奈、第3子出産を発表
石田は「ご報告です」と切り出し、「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と発表。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています」と現在の様子を伝えた。
投稿では、生まれたばかりの子どもを抱えた自撮りと石田の手を握る姿などを公開している。
◆石田杏奈、2021年に結婚＆第1子妊娠
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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