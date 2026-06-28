【帝王賞】史上２頭目の連覇かかるミッキーファイトは６枠８番 戸崎圭太騎手はフリオーソ以来１６年ぶり垢
◆第４９回帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日２０時０５分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）＝６月２８日、枠順確定
初夏の国内ダート頂上決戦に出走する１３頭（ＪＲＡ７、大井５、川崎１）の枠順が確定した。
ＪＲＡ勢では、連覇がかかるミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は６枠８番に決定した。連覇達成なら２０２２、２３年のメイショウハリオ以来、史上２頭目。６戦ぶりコンビを組む戸崎圭太騎手は２００８、１０年のフリオーソ以来、１６年ぶり３勝目を目指す。
３連勝で川崎記念を制し、Ｊｐｎ１初制覇となったカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）は、２枠２番に決定。前走で平安Ｓを制したロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は４枠５番。横山和生騎手はロードフォンスで制した、さきたま杯に続くＪｐｎ１連勝を目指す。
前走の名古屋グランプリで重賞３勝目を挙げたアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は３枠３番。フェブラリーＳ（８着）以来の復帰戦となるラムジェット（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父マジェスティックウォリアー）は大外の８枠１３番になった。
地方勢では昨年の東京大賞典の覇者のディクテオン（牡８歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）は７枠１０番。大井記念で８馬身差圧勝をしたサントノーレ（牡５歳、大井・荒山勝徳厩舎、父エピカリス）は５枠６番。地方馬が勝てば、１０年のフリオーソ以来１６年ぶりとなる。
確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手の順）
（１）ナチュラルライズ 美浦 牡４ 横山 武史
（２）カゼノランナー 栗東 牡５ 西村 淳也
（３）アウトレンジ 栗東 牡６ 松山 弘平
（４）ナンセイホワイト 大井 牡６ 安藤 洋一
（５）ロードクロンヌ 栗東 牡５ 横山 和生
（６）サントノーレ 大井 牡５ 御神本 訓史
（７）マルカンラニ 大井 牡６ 松崎 正泰
（８）ミッキーファイト 美浦 牡５ 戸崎 圭太
（９）ナイトオブファイア 大井 牡４ 和田 譲治
（１０）ディクテオン 大井 セン８ 矢野 貴之
（１１）カズタンジャー 栗東 牡５ 岩田 望来
（１２）セラフィックコール 川崎 牡６ 吉原 寛人
（１３）ラムジェット 栗東 牡５ 三浦 皇成
※美浦、栗東はＪＲＡ所属。全て５７キロ。