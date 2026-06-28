【混ぜて焼くだけ！】「ホットケーキミックス」で作るふわふわ揚げないドーナツ

ドーナツといえば油で揚げるイメージがありますが、実は揚げなくてもオーブンで焼くだけでおいしく作れるんです！しかもホットケーキミックスを使えば、生地作りも混ぜるだけで手軽に。カロリーが気になる方にもうれしいレシピを3つご紹介します。

▼砂糖・バター不使用！豆腐で作るシンプルなドーナツ

豆腐とはちみつを合わせたやさしい甘さが特徴のドーナツ。材料はわずか3つで、砂糖もバターも使わないのにちゃんとおいしい！ダイエット中や子どものおやつにもぴったりです。

▼チョコレートがたっぷり！本格的な仕上がりになるレシピ

チョコをたっぷり使ったリッチな味わいのドーナツ。仕上げに粉砂糖をふれば、まるでお店のようなかわいい見た目に。特別な日のおやつにも活躍してくれそうです。

▼白玉粉を使えば、外はかりっと中はもちもち！

白玉粉を加えることでもちもちとした独特の食感に。外側はかりっと香ばしく、中はしっとり弾力のある仕上がりで、1つ食べたらやみつきになるおいしさです。





ヘルシーなのにちゃんとおいしいのが揚げないドーナツのうれしいところ。どれもホットケーキミックスさえあれば気軽に作れるので、ぜひ週末のおやつタイムに試してみてください。