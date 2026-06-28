6月24日（水）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが明かした“僕の弱点”に注目が集まった。



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この日のテーマは「いわしを味わう」。安くておいしい“いわし”を唐辛子と花椒粉でシビ辛に仕上げた中華の一品「いわしの山椒風味」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から教わった。



漢字では魚へんに“弱”と書く“鰯（いわし）”にちなみ、調理の合間にくり広げるおしゃべりのテーマは「弱点」。河野先生いわく、自分の弱点は、肝心なことを言おうとしたときに、つい「噛んでしまうところ」とか。



河野先生は『DAIGOも台所』講師陣きってのお酒好き。噛んでしまう原因を「ちょっとお酒が残ってるんですかね？」とDAIGOにからかわれ、「残ってるかもしれない…」とすんなり受け入れてみせる茶目っ気たっぷりのトークで、「そこは否定してください！（笑）」とDAIGOを大笑いさせていた。



【動画】しょうゆベースの甘辛だれで、いわしを蒲焼き風に。DAIGOいわく「うなぎかな？って思いますよ」な見た目も食欲をそそる一品はご飯にもビールにもピッタリ



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そうして迎えたエンディング、「ちなみに僕は…」と自らの弱点も告白しようとするDAIGOだが、どうやら何も浮かばないようで「弱点…？」と困り顔に。「う～ん…」と絞り出そうとするも答えは出ないまま、あえなくタイムアウトとなり、「こういうときに思い浮かばないことかな…」と悔やむDAIGOの悲しげな表情でこの日の放送は終了を迎えた。



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SNSには、そんなDAIGOに「今日はたまたまってことでドンマイ！」「いやいや毎回なかなか面白いですぞ」など励ましの声が上がったほか、DAIGOの試食シーンをよく見ている番組ファンから「DAIGOさん、猫舌だから弱点は熱い物だと思う」との指摘が寄せられるなど、ネットは大いに盛り上がった。



（※レシピ）

いわしの山椒風味



＜材料（2人分）＞

いわし（開き） 5尾（250g）

玉ねぎ 50g

ピーマン 1個

にんにく（みじん切り） 小さじ1

一味唐辛子 適量

花椒粉（ホァジャオフェン） 適量

サラダ油 適量

【☆いわしの下味】

紹興酒 大さじ1

片栗粉 適量

【☆合わせ調味料】

砂糖 小さじ1

オイスターソース 小さじ2

しょうゆ 大さじ1

水 大さじ1



＜作り方＞

（1）ピーマンはスライサーなどを使って薄い輪切りにして、玉ねぎは繊維に逆らって薄切りにし、共に水に落として水気を取る。

（2）いわしは背びれと尾を切り、長さを半分に切り、いわしの下味の紹興酒をまぶし、両面に片栗粉をつけて皮目を内側にして半分に折る。

（3）合わせ調味料の砂糖、オイスターソース、しょうゆ、水を合わせる。

（4）フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、いわしを入れ、サラダ油を足しながら両面を中火で香ばしく焼く。

（5）火を止めて余分な油を拭き取り、にんにくのみじん切りを加えて炒め、強火にして（3）を2～3回に分けてからめる。

（6）器に盛って（1）をのせ、いわしに一味唐辛子と花椒粉をふる。



【TVer】レシピ動画はこちら



なお、「いわしの山椒風味」の調理の様子は、6月24日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。

