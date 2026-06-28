俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話「変事の予兆」が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がる。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成し、祝宴。信長は家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、何故か林秀貞（諏訪太朗）佐久間信盛（菅原大吉）安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名。余興と思いきや、あえなく敗北した3人は問答無用で追放を言い渡される。羽柴小一郎（仲野太賀）と羽柴秀吉（池松壮亮）が理不尽な行動の理由を探ると、明智光秀（要潤）は信長の真意を語り始める。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

宿老3人が一気に退場か。森乱役に挑む歌舞伎俳優・市川團子が初登場。大河はもちろん、歌舞伎以外の映像作品への出演は今回が初。未来の歌舞伎界を担う若手ホープの“デビュー”に期待は高まる。