ヤクルトの山野太一投手（27）が28日、JERAセ・リーグAWARD5月度月間大賞の授賞式に出席した。選考委員の一人でOBの宮本慎也氏からパネルを渡された左腕は「3、4月も宮本さんが票を入れてくれているを知っていた。5月もそれに応えられるようにという気持ちだったので、何とか取れて凄くうれしい」と笑顔を見せた。

宮本氏は「抜群の安定感でチームに貢献している。相手投手がエースクラスの部分でゲームをしっかりつくって結果を残した」と評価し「彼はエースクラスと戦っていかなければいけない。そこを勝ち抜いて行ければ秋に良い思いができる可能性が高くなると思う。プレッシャーは掛けちゃうが、それだけのピッチャーになってきた」と今後に期待した。

5月は先発した4試合全てでクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を達成。3勝0敗、防御率144と抜群の成績を残した。今季はここまでで既にキャリアハイの7勝を挙げ、防御率2・21。上位争いを繰り広げるチームの柱として奮闘する27歳は「規定投球回を目標にして、チームとしてはここまで良い状態でいるので、しっかり上位をキープして日本一目指して頑張りたい」と意気込んだ。