「パドレス３−１５ドジャース」（２７日、サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、６回２失点で今季日本勢最多タイとなる８勝目を挙げた。

立ち上がりから抜群の投球内容だった。キレのあるフォーシームでコーナーを突き、パドレス打線を寄せ付けなかった。二回までパーフェクト投球。三回に先頭のアンドゥハーに初安打を許すも次打者を併殺打に仕留め、序盤３イニングを打者９人で抑えた。

しかし１点リードの五回、先頭のシーツに初球のフォーシームを狙われた。バックスクリーンへ飛び込む同点ソロとなり、試合を振り出しに戻された。それでも最少失点で切り抜けると、直後にタッカー、ラッシング、ベッツの本塁打などで一挙９得点のビッグイニングに。ベンチでは何度も両腕を突き上げて援護点を喜び、ダグアウト内で壁当てを行いながら準備を進めた。

大量得点直後のイニングは入りが難しくなる中、先頭のタティスを中飛に打ち取った。だが１死からテイラーの死球とメリルの安打で一、二塁のピンチを招いた。２死後、シーツに右前適時打を浴びて２点目を失ったがしっかりと最少失点で反撃を断ち切った。この回限りで降板となった。

打線は最終的に今季最多タイの１５得点でパドレスを圧倒。同地区ライバルとの対戦でしっかりと試合を作り、打線の爆発を呼び込んだ。