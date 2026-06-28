6月28日にテレビ東京系で放送される『テレ東音楽祭2026夏』の出演アーティストの顔ぶれが話題を集めている。

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■昭和・平成のレジェンドが大集合

毎回、他局の大型音楽特番とはひと味異なる方向性を見せている『テレ東音楽祭』。たとえば2025年夏の放送では、なにわ男子、Kis-My-Fy2、INI、CANDY TUNE、HANAら若手だけではなく、ASKA、木根尚登（TM NETWORK）、石川浩司（元たま）、GAO、JAYWALK、チェキッ娘、大事MANブラザーズ立川俊之ら上の世代の人気アーティストも多数登場した。

今回はそんな『テレ東音楽祭』の独自路線がさらに極まる形に。「DAN DAN 心魅かれてく」（1996年）のFIELD OF VIEW、「今すぐKiss Me」（1990年）のLINDBERG、「WON'T BE LONG」（1990年）のバブルガム・ブラザーズ、「碧いうさぎ」（1995年）の酒井法子、「ロード」（1993年）のTHE 虎舞竜、「GLORIA」（1988年）のZIGGY、「Melty Love」（1997年）のSHAZNA、「You're the Only…」（1992年）の小野正利、「ほっとけないよ」（1991年）の楠瀬誠志郎など、昭和から平成のJ-POP／J-ROCKにどっぷり浸っていた世代にとって垂涎……いや、“夏の奇跡”と表現しても決して過言ではないラインナップとなっている。そればかりか、千堂あきほ、仙道敦子、高嶋政伸、いしだ壱成、赤井英和ら当時のテレビドラマのメイン級俳優たちが名を連ねている点も、『テレ東音楽祭』でしか実現できないブッキングと言えるだろう。

テレビ東京は、たとえば他局が横並びでニュース速報を伝えているときも、同局だけは通常番組を放送して速報はテロップ対応など、独自性が強い放送局として知られている。バラエティ番組もほかではなかなか見ることができない挑戦的なものも少なくない。そうした“テレ東マインド”は『テレ東音楽祭』にも浸透していると感じられる。

一方で、昭和や平成のアーティストを中心とするラインナップは、現在のトレンドの流れから理にかなっているところもある。昭和後半から平成初期にかけて音楽チャート番組が人気を集め、シングルCDやアルバムCDは売れに売れ、多数のミリオンヒット曲が生まれた。今週は誰が週間1位を獲るのか、そんな“チャート合戦”が繰り広げられた。一方でそうした賑わいは、当時の楽曲の消費サイクルの速さと激しさ＝ターンオーバー化を促進させたとも言えた。当時はSNSがなく、ネットを通じて音楽を聴くフォーマットも発達していなかったため、チャートから落ちるのも早く、チャート圏外になるとよほどのことがない限り再び脚光を浴びることは難しい状況だった。

その点で現在はリスニング環境が多様になり、TikTokをはじめとするショート動画で音楽に親しむ動きもあり、“時代”という分け隔てが薄まってきたように思える。最新楽曲だけではなく、30年前、40年前の楽曲であっても、ふとしたきっかけでフックアップされるチャンスを秘めている。しかもそれが日本国内のみならず、世界中に届く可能性も持つ。

そうした状況も踏まえると、『テレ東音楽祭』の出演者のラインナップは気を衒（てら）っているわけでもなんでもなく、時代の流れと並走したブッキングと言えるのではないだろうか。歌唱される楽曲を、懐かしむ気持ちだけではなく、今の時代でも“最新ヒット曲化”するかもしれず、過去を振り返りながらこの先のトレンドをつかむ役割を『テレ東音楽祭』は握っていると考えられる。

さらに今回の『テレ東音楽祭』の出演者や楽曲はいずれも、かつての“チャート合戦”で楽曲である種、消費的に扱われた時代のなかにあり、そうした流れに動じない強度を誇って時間を跨いできたものばかり。単なる“昭和や平成を象徴するヒット曲”ではなく、日本のポップ音楽シーンにおいて“レガシー化”しつつあるものばかりと言える。

そのような点を踏まえて考えると、大型音楽特番としての『テレ東音楽祭』の立ち位置は、独自性はもちろんトレンド性も踏まえられた上で、さらに一歩踏み込んだ目線で考えると日本のポップスを再評価するような側面もうかがわせると言えるだろう。

（文=田辺ユウキ）