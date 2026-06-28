胸の「しこり」は乳がん？ 良性との見分け方や乳腺症との関係、定期検診の重要性【医師解説】

乳房にしこりや痛みを感じると「もしかして乳がん？」と不安になる人も多いのではないでしょうか。しかし実際には、乳がんではない良性の変化によって起こるケースもあるようです。今回は、気になるしこりとの向き合い方について、「登戸ブレストケアクリニック」の土屋聖子先生に解説していただきました。

監修医師：

土屋 聖子（登戸ブレストケアクリニック）

琉球大学医学部医学科卒業。その後、聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科、那覇西クリニック乳腺科、HAKUブレストケアクリニックなどで乳腺診療の経験を積む。2024年、神奈川県川崎市に「登戸ブレストケアクリニック」を開院。医学博士。⽇本外科学会外科専⾨医、⽇本乳癌学会乳腺専⾨医、検診マンモグラフィ読影認定医、乳がん検診超音波実施・判定医。

編集部

しこりがあったら、乳がんとどう見分ければいいですか？

土屋先生

しこりの感触だけでは、良性か悪性かを判断するのは非常に難しいと思います。乳腺症や炎症によるしこりもありますが、乳がんの可能性を否定できないことも多いため、大丈夫と自己判断せずに専門機関を受診して検査を受けてください。

編集部

乳腺症があると乳がんを見つけにくくなるのでしょうか？

土屋先生

乳腺症の状態によってはその可能性もあります。乳腺症の人が乳がんになりやすいということはありませんが、乳がんと似たような画像所見を示したり、乳がんがあっても乳腺症によって見えづらくなったりすることがあるので注意が必要です。

編集部

不安な症状がある場合、どうしたらいいですか？

土屋先生

痛み自体は良性の変化であることも多く、過度に心配することはありませんが、しこりがあった場合は検査をおすすめします。しこりを触れるような症状があって不安がある場合は、自己判断せず専門医を受診することが大切です。乳がんではないとわかれば安心できますし、万が一乳がんであった場合でも早期に治療できる可能性があります。ただし、乳がんは症状がないことも多いため、不安な症状がなくても定期的に検診を受けることが大事です。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

土屋先生

乳がんは日本人女性が最も多くかかるがんで、9人に1人が乳がんになるとと言われています。しかし、乳がんは早期に発見して治療すれば、克服することができる病気です。初期には自覚症状がないことが多いため、早期発見・早期治療のためには定期的な検診がとても大切です。働き盛りや家庭を支える年代の女性は、自分のことを後回しにしがちですが、自分自身の健康を守ることは、大切な人たちを守ることにもつながります。ぜひ、検診を受ける機会を作っていただけたらと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜「乳がん」じゃないのに胸のしこりが…乳腺炎・乳腺症の違いや対処法を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。