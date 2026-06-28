TUYに“スクープ(?)”動画が飛び込んできました。

【写真を見る】ほのぼの一転…“種族を超えたラブストーリー” カメラが捉えた「コイに恋するカメ」の猛ダッシュ！ 三角関係も勃発!? ロマンチックな映像の裏に隠された、「現実」とは（山形）

舞台は初夏の爽やかな風が吹き抜ける山形市内のとある小川。ここで、通りかかった人が思わず笑みをこぼしてしまうような、微笑ましくも奇妙な光景がカメラに収められました。

昨今、市街地でのクマ出没への警戒が強まる中、散歩中の男性が遭遇したのは、凶暴な野生動物ではなく「コイとカメ」が繰り広げる、まさかの至近距離ラブストーリー（？）でした。

■不穏な黒い影の正体は…

6月24日の午後2時過ぎのこと。山形市内を散歩していた40代の男性は、「クマは川を伝って街に降りてくる」という話を思い出し、おそるおそる近くの小川へ視線を落としました。周囲を警戒しながら歩を進めていた、その時です。

川の中になにやら動く「黒い影」が。

撮影者が気を利かせてくれたのでしょうか、“それ”を的確にとらえてズームしていきます。そこに映っていたのは、コイと、コイを追いかけるカメでした。

この小さな生き物たちに見てしまった“ドラマ”にお付き合いください。（動画推奨）

■水面下で育まれる種族を超越した愛



川を泳ぐ、黒いコイ。そしてコイにぴったりと寄り添って泳ぐ黒いカメ。

コイが泳げばカメは懸命にあとを追います。

かと思えば、コイとカメが水中でピタリと静止し、真正面から向き合い始めたのです。

その姿は…まるでお互いの顔をじっくりと愛でるかのよう。

これはつまるところ『コイに恋したカメ』！？

種族を超越した愛・・・ワクワクしてきました♪

■平穏を引き裂く「第2の影」…一転して泥沼の修羅場へ

しかし、ドラマチックな恋路には障害がつきもの。

甘い時間を切り裂くように、突如として現れた「第2のコイ」。

恋愛ドラマに欠かせない存在…恋のライバルが登場です（コイだけど）

新手のコイは、見つめ合う2匹の間へ割って入るように猛スピードで突進。ここから現場の空気は一変します。

あわてたのか、本命のコイ（“ヒロイン”とでもしましょう）はスピードを上げて逃げるように泳ぎ出します。

すかさず、カメも猛ダッシュで追走。

カメとは思えないすさまじい泳ぎです！

水中で弧を描くようにぐるぐると入り乱れる、コイとカメとコイ。三角関係が勃発したのでしょうか。

■混乱が生んだ痛恨の勘違い、そしてカメの逆襲



ここでカメもパニックに陥ったのか、一時、第２のコイを追ってしまうという痛恨のミスを犯す場面も。

「おっと、人（魚）違いだ」と言わんばかりに踵を返し、再びヒロインの元へ。

しかし、その直後にまたカメは当て馬を追いかけます。しかも結構な勢いで。

…ああこれは、「じゃまするんじゃないよ!」と怒ったのかもしれませんね。

■「けんかはやめて!」

第２のコイの背を追いかけ、カメはその場から離れていきました。

そして、その後ろをヒロインが追っていく…。

まるで「けんかはやめて!」と言わんばかりに。

動画は、そんな場面で途切れました。

■ 専門家に直撃！ ロマンチックな映像の「意外な真相」



・・・と、ここまで盛り上がりを見せた展開も、すべて妄想にすぎません。

実際のところどうなのか。

（そうであってほしいと願いつつ、）「カメとコイの恋はありえますか」と嬉々として専門家に話を聞きました。

山形県河北町児童動物園に勤務する専門家・阿部敏計さんに動画を見てもらい、その生態的な背景を分析していただきました。

（阿部さんは過去に、カメを含む爬虫類の飼育を5年ほど担当されています。）

阿部さんの見解は2つ。

① 「ごちそう」だと思って追いかけていた？

阿部さん「カメは魚を食べるので、餌だと思って追いかけているかもしれません。ただし、自分の体より大きいコイなので、この可能性は低いですね」

② 【有力】激しいナワバリ防衛戦？

阿部さん「有力なのが、テリトリー（なわばり）を守るために、追い払おうとしている可能性です」

学術的には「カメがコイに恋をしている」とは言えないそうです・・・。



むしろ阿部さんの見解では、「敵意」が強いようにも感じます。



つまりこれは…ラブストーリーではなくサスペンス劇場だった!?



広大な自然の中には、私たちの知らない物語がまだまだありそうです。