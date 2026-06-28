韓国敗退に驚きはない。驚いたのは初戦で勝ったこと。段々弱くなって問題だらけ。イ・ガンインとキム・ミンジェは日本代表でも先発できる【ブラジル人記者の視点】
森保ジャパンは北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分で終え、F組２位でフィニッシュ。３大会連続で決勝トーナメント進出を決めた。かつては「グループステージ突破が重要ミッション」という捉え方もあったが、優勝を目標に掲げる2026年の日本代表はあくまで通過点に過ぎない。
一方で、韓国は初戦でチェコを２−１で下すも、その後は開催国のメキシコと、それまで決勝トーナメント進出が一度もなかった南アフリカに０−１で敗戦。A組３位で終わった上、全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、早期敗退を余儀なくされた。
比較的、対戦相手に恵まれただけに、各メディアが「まさか」という表現をしているが、ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏は「そこまで驚きはなかった」という。
「実は、私が驚いたのは韓国が初戦で勝ったことだ。この４年間でそんなに良い試合をしていなかったからね。チェコ戦は難しいと思っていた。初戦は勝っただけでなく、試合の内容がとても良かった。だから驚いたよ。
２戦目で戦ったメキシコは今そんなに強くないけど、彼らはホームサポーターの力で勢いに乗ったね。そして南アフリカ戦だけは韓国が必ず勝てる試合だと思っていた。だからちょっとがっかりしたけど、でもそんなにびっくりはしなかった。2010年の時は韓国がまだ強かったけど、段々弱くなって、今の韓国はたくさんの問題がある」
韓国は2010年の南アフリカW杯で、アルゼンチンに次いでA組２位で通過。ただ、決勝トーナメント１回戦で、最終的にベスト４まで勝ち進んだウルグアイに１−２で惜敗した。その頃に比べ、チーム力は落ちていると考えているようだ。
とはいえ、今日の代表には“ビッグ３”とも称されるソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、キム・ミンジェ（バイエルン）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）という明確なタレントがいる。ボンテンポ記者は日本代表を引き合いに出し、個の力と組織力について、こう語った。
「私が思うにソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェは、日本代表でもスタメンを張れる選手だけど、チームとしてはたくさんの問題がある。
今のソンはもう先発できないかもしれないけど、数年前のソンなら絶対的なスタメンだったと思う。特に日本はストライカーの問題があったからね。そしてキム・ミンジェはトミヤス（冨安健洋）みたいなレベルの選手だ。キム・ミンジェとトミヤスが揃ったら、守備がすごくすごく強くなると思った」
宿敵関係にある日本と韓国。ブラジル人記者の目から見ても、その差は大きくなっている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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一方で、韓国は初戦でチェコを２−１で下すも、その後は開催国のメキシコと、それまで決勝トーナメント進出が一度もなかった南アフリカに０−１で敗戦。A組３位で終わった上、全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、早期敗退を余儀なくされた。
「実は、私が驚いたのは韓国が初戦で勝ったことだ。この４年間でそんなに良い試合をしていなかったからね。チェコ戦は難しいと思っていた。初戦は勝っただけでなく、試合の内容がとても良かった。だから驚いたよ。
２戦目で戦ったメキシコは今そんなに強くないけど、彼らはホームサポーターの力で勢いに乗ったね。そして南アフリカ戦だけは韓国が必ず勝てる試合だと思っていた。だからちょっとがっかりしたけど、でもそんなにびっくりはしなかった。2010年の時は韓国がまだ強かったけど、段々弱くなって、今の韓国はたくさんの問題がある」
韓国は2010年の南アフリカW杯で、アルゼンチンに次いでA組２位で通過。ただ、決勝トーナメント１回戦で、最終的にベスト４まで勝ち進んだウルグアイに１−２で惜敗した。その頃に比べ、チーム力は落ちていると考えているようだ。
とはいえ、今日の代表には“ビッグ３”とも称されるソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、キム・ミンジェ（バイエルン）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）という明確なタレントがいる。ボンテンポ記者は日本代表を引き合いに出し、個の力と組織力について、こう語った。
「私が思うにソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェは、日本代表でもスタメンを張れる選手だけど、チームとしてはたくさんの問題がある。
今のソンはもう先発できないかもしれないけど、数年前のソンなら絶対的なスタメンだったと思う。特に日本はストライカーの問題があったからね。そしてキム・ミンジェはトミヤス（冨安健洋）みたいなレベルの選手だ。キム・ミンジェとトミヤスが揃ったら、守備がすごくすごく強くなると思った」
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