平野紫耀の“顔面最強ショット”イヴ・サンローラン・ボーテで見せた美しすぎるビジュアルを厳選！黒ジャケット姿の美しい横顔から彼氏感溢れるプリクラまで

写真：平野紫耀の“顔面最強ショット”イヴ・サンローラン・ボーテで見せた美しすぎるビジュアル（全7投稿）

2024年1月にイヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任し、2025年には同ブランドのアンバサダーとしてグローバルに活躍の場を広げた平野紫耀。以降、ブランドの世界観をまとった数々のビジュアルが公開されるたび、その圧倒的な美しさが大きな反響を呼んでいる。

本稿では、黒ジャケット姿で見せた端正な横顔から、彼氏感溢れるプリクラまで、平野の“顔面最強ショット”を厳選して紹介する。

■黒のダブルジャケット姿で見せる凛とした美しさ

黒シャツに黒のダブルジャケットを合わせた、シックなオールブラックスタイル。銀髪をオールバックにしたことで端正なビジュアルが際立ち、リップを手にまっすぐカメラを見つめる姿からは凛とした色気が漂う。

さらに、口元にリップを添えたカットやコンパクトを見つめる美しい横顔など、さまざまな表情を披露している。

■青空の下、白Tシャツ姿で見せる爽やかな横顔

青空と太陽を背に、シンプルな白Tシャツ姿で香水「リブレ ロー ニュ」を手にしたカット。柔らかな笑顔を浮かべるカットや、ボトルを首元に添えて遠くを見つめる横顔からは、飾らない爽やかさと大人の色気が漂う。

SNSには「白Tシャツだけでこんなにかっこいいの罪」「太陽と同じくらいまぶしい」「横顔が美しすぎる」などの声が寄せられた。

■彼氏感溢れるプリクラショット

『YSL BEAUTY LOVE GAME TOKYO UNDERGROUND』のレセプションイベントに参加した際の投稿。センター分けヘアにグレーのスーツを合わせた装いで、会場内に用意されたプリクラも楽しんだよう。

1枚目には、機械に手をつき、やや首を傾けたポーズをとる姿を収めたプリクラが登場。周囲に配されたピンク、白、黒、ゴールドのYSLコスメが、スタイリッシュな世界観を演出している。カメラを見つめる表情や頬杖をついた姿など、さまざまな表情を楽しめる、彼氏感溢れるプリクラとなっている。

■赤髪×ブラックスーツで魅せるクール＆キュートな表情

赤髪をふんわり立ち上げたヘアスタイルに、黒シャツとブラックスーツを合わせた平野。「YSL ラブシャイン グロスプランパー」の44番「ヌード ラヴァリエール」を手に、クールにカメラを見つめる姿や、リップを眺めながら笑顔を浮かべる姿を披露。

SNSには「赤髪×ブラックスーツ良すぎる」「かわいい笑顔」「お揃いにしたい」などの声が寄せられた。

■金髪×ブラックスーツで際立つ端正なビジュアル

2025年にホリデーシーズンのイベント『YSL GIFTING WITH LOVE』を訪れた際の投稿。金髪をすっきりと立ち上げ、白シャツにストライプ柄のネクタイ、ブラックのダブルスーツを合わせた平野が、ゴールドの装飾がきらめく会場でYSLのアイテムを手にしたショット。

商品を選ぶようにアイテムを手にする姿や、こちらを振り返るような視線からは、まるで一緒にホリデーギフトを選びに来たような気分も味わえる。SNSには「スーツ姿が完璧」「ため息が出る美しさ」「貴公子みたい」などの声が寄せられた。

■キリッとした眼差しに引き込まれる圧巻の美しさ

イヴ・サンローラン・ボーテのInstagramに投稿された、フレグランス「リブレ ロー ニュ」のビジュアル。白Tシャツに濡れ髪風の黒髪を合わせた平野が、「リブレ ロー ニュ」のボトルを手にこちらをまっすぐ見つめている。

腕を額にかざしたポーズからのぞく鋭い眼差しや、際立つ端正な顔立ちに、思わずハッとさせられる一枚だ。