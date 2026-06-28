秦基博、横浜と大阪でのデビュー20周年記念ライブの開催が決定！地元・横浜ではデビュー日当日の開催に

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秦基博が、デビュー20周年を記念した『HATA MOTOHIRO 20th Anniversary LIVE』を、デビュー満20年となる2026年11月に大阪と神奈川の2都市にて開催することを発表した。

■オフィシャルファンクラブではチケットの先行受付がスタート

2006年11月8日、1stシングル「シンクロ」でデビューして以来、精力的なライブ活動を続けてきた秦基博。20周年イヤーの特別企画として、2026年春にはライフワークとして長年続くアコースティック・ライブシリーズ『GREEN MIND』と、ゲストを迎えて行うライブシリーズ『HATA EXPO』を融合させた『GREEN MIND EXPO』を初開催するなど、新たな試みにも挑戦し続けている。

そんな秦基博が自身のデビュー20周年を飾るライブは、11月3日に大阪・大阪城ホール、11月8日に神奈川・ぴあアリーナMMの2公演を予定。特に、秦の地元であり観光応援団リーダーも務める横浜市での開催はデビュー記念日にあたる11月8日となっており、メモリアルな1日になることは間違いない。

このライブのチケットは、6月28日より秦基博オフィシャルファンクラブ「Home Ground」にてFC先行受付がスタート。これまで多彩なライブ活動を行なってきた秦が、20周年のアニバーサリーライブでどのようなパフォーマンスをみせるのか、ぜひ注目しよう。

加えて、8月15日に開催される所属事務所・オフィスオーガスタの恒例イベントは『Augusta Camp 2026 ～HATA MOTOHIRO & NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary～』と銘打たれた20周年を祝う内容になるとのことなので、こちらもチェックしよう。

■ライブ情報

『HATA MOTOHIRO 20th Anniversary LIVE』

11/03（火・祝）大阪・大阪城ホール

11/08（日）神奈川・ぴあアリーナMM