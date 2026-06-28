ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に「1番DH」で先発出場。6回表の第4打席に右前打を放った。

■先発山本に大量援護

得意の6月に打撃の調子を上げる大谷。山本由伸投手が先発した試合で、チームをビッグイニングに導いた。

6回表、1死一塁で迎えた第4打席。大谷はランディ・バスケス投手の3球目のフォーシームを強振し、打球速度112.3マイル（約180.7キロ）の鋭い当たりで右前打を放った。これで3試合連続安打とした。

ドジャースはこの回、トミー・エドマン内野手の適時三塁打、カイル・タッカー外野手の6号2ラン、ダルトン・ラッシング捕手の7号ソロで加点。さらに大谷の安打で好機を広げると、2死二、三塁からムーキー・ベッツ内野手が11号3ランを放ち、この回一挙9得点のビッグイニングとなった。



なお、この試合に先発した山本は、5回裏にガビン・シーツ内野手にソロ本塁打を浴びたものの、要所を締めるピッチングで6回まで5安打4奪三振2失点の投球を見せて今季8勝目の権利を手にしている。

