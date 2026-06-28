お笑い芸人の狩野英孝（44）が27日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。後輩への寛容さで驚かせた。

この日は、「マセキ芸能社軍団」として先輩ピン芸人・カトゥー、後輩コンビ「きしたかの」と登場。狩野のすごい所として「とにかく優しい」と称賛され、宴会でおごったりお年玉を配る気前の良さが語られた。

ただ、優しすぎて“モンスター後輩”が生まれるという悪影響も。高い酒を注文して飲み干した後輩に周囲は「次は安い酒いけよ」と注意するも、その後輩は「高くねえと意味ねえだろ！」と狩野の目の前で言い放った。

きしたかの・岸大将は「ピリつくじゃないですか。“オマエ、ヤバイよ”って言ってたら、狩野さんは全然怒らないで“高いの頼みな”って」と容認する様子を明かし、「狩野さんはまたそいつを誘うんですよ」と寛容ぶりに驚きを込めた。

次の宴会でも、その後輩は「高い天ぷらを上から頼んでいった」と振り返る岸に、狩野は「どこか試されてるのかなとも思ったんですよ」と苦笑い。その後輩は天ぷらの盛り合わせを3つ注文し、2皿はみんなで取り分けるようにテーブルに配置し、1皿はひとりで食べる用に自分の前に置いたという。そんなあきれた行動にも「令和なのかな…と」と、今どきの子の考えと理解し気持ちを収めたようだ。

岸は「怒った方がいいのかなと思うけど、狩野さんが笑ってるから怒れない」と困惑すると、かまいたち・濱家隆一は「狩野君の場やし、空気を潰すのも違うと思うよな、中間（の芸人）は」と理解。「すごい後輩やな…」とあきれ、その後輩が天ぷらの皿をみんなが取れるところに2つ、自分の目の前に1つ置いた瞬間に「俺なら二度と連れて行かん（と決心する）」と言い放ち、笑わせていた。