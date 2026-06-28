【バレー男子NL】日本が怒とうの負けなし7連勝 アメリカとの上位対決で死闘制す 6勝1敗で2位スロベニア
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)
男子ネーションズリーグ(NL)の第2週が現地時間27日、各地で行われました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
フランスプールに挑む日本は、上位につけるアメリカに3−2（18−25、25−21、20−25、25−22、15−13）で勝利。郄橋藍選手が両チーム最多26得点、宮浦健人選手も20得点の活躍をみせ、大接戦を制しました。
日本が唯一無傷の7連勝で首位キープ。28日は第2週の最終戦で地元フランスと対戦します。6勝1敗で2位スロベニア、5勝2敗で3位アメリカ、4位ウクライナ、5位ポーランドが続いています。
▽現地27日結果
ブルガリア 3−2 カナダ
日本 3−2 アメリカ
ポーランド 3−1 ドイツ
トルコ 3−2 アルゼンチン
スロベニア 3−0 ブラジル
フランス 3−0 セルビア
▽日本の予選ラウンド日程
◆中国開催
第1戦 ○3−0 ウクライナ
第2戦 ○3−2 ポーランド
第3戦 ○3−1 中国
第4戦 ○3−1 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 ○3−1 セルビア
第6戦 ○3−2 イラン
第7戦 ○3−2 アメリカ
第8戦 フランス
第9戦 イタリア
第10戦 カナダ
第11戦 ベルギー
第12戦 アルゼンチン