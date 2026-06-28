◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)

男子ネーションズリーグ(NL)の第2週が現地時間27日、各地で行われました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

フランスプールに挑む日本は、上位につけるアメリカに3−2（18−25、25−21、20−25、25−22、15−13）で勝利。郄橋藍選手が両チーム最多26得点、宮浦健人選手も20得点の活躍をみせ、大接戦を制しました。

日本が唯一無傷の7連勝で首位キープ。28日は第2週の最終戦で地元フランスと対戦します。6勝1敗で2位スロベニア、5勝2敗で3位アメリカ、4位ウクライナ、5位ポーランドが続いています。

▽現地27日結果

ブルガリア 3−2 カナダ

日本 3−2 アメリカ

ポーランド 3−1 ドイツ

トルコ 3−2 アルゼンチン

スロベニア 3−0 ブラジル

フランス 3−0 セルビア

▽日本の予選ラウンド日程

◆中国開催

第1戦 ○3−0 ウクライナ

第2戦 ○3−2 ポーランド

第3戦 ○3−1 中国

第4戦 ○3−1 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 ○3−1 セルビア

第6戦 ○3−2 イラン

第7戦 ○3−2 アメリカ

第8戦 フランス

◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン