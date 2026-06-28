7月1日の大井競馬11Rで開催される「第49回帝王賞」（Jpn1、ダート2000メートル、20時5分発走予定）の枠順が、28日に確定した。

連覇を狙うミッキーファイト（牡5＝美浦・田中博、父ドレフォン）は6枠8番、昨年末のG1東京大賞典を制した地方所属のディクテオン（セン8＝大井・荒山、父キングカメハメハ）は7枠10番、4月8日の川崎記念に続くJpn1連勝に挑むカゼノランナー（牡5＝栗東・松永幹、父キズナ）は2枠2番となった。

メンバーは以下の通り。

1枠1番ナチュラルライズ 57横山武

2枠2番カゼノランナー 57西村淳

3枠3番アウトレンジ 57松山弘

4枠4番ナンセイホワイト 57安藤洋

4枠5番ロードクロンヌ 57横山和

5枠6番サントノーレ 57御神訓

5枠7番マルカンラニ 57松崎正

6枠8番ミッキーファイト 57戸崎圭

6枠9番ナイトオブファイア57和田譲

7枠10番ディクテオン 57矢野貴

7枠11番カズタンジャー 57岩田望

8枠12番セラフィックコール57吉原寛

8枠13番ラムジェット 57三浦皇