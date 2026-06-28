【大井競馬 7月1日発走 帝王賞枠順確定】ミッキーファイトは6枠8番 ディクテオンは7枠10番
7月1日の大井競馬11Rで開催される「第49回帝王賞」（Jpn1、ダート2000メートル、20時5分発走予定）の枠順が、28日に確定した。
連覇を狙うミッキーファイト（牡5＝美浦・田中博、父ドレフォン）は6枠8番、昨年末のG1東京大賞典を制した地方所属のディクテオン（セン8＝大井・荒山、父キングカメハメハ）は7枠10番、4月8日の川崎記念に続くJpn1連勝に挑むカゼノランナー（牡5＝栗東・松永幹、父キズナ）は2枠2番となった。
メンバーは以下の通り。
1枠1番ナチュラルライズ 57横山武
2枠2番カゼノランナー 57西村淳
3枠3番アウトレンジ 57松山弘
4枠4番ナンセイホワイト 57安藤洋
4枠5番ロードクロンヌ 57横山和
5枠6番サントノーレ 57御神訓
5枠7番マルカンラニ 57松崎正
6枠8番ミッキーファイト 57戸崎圭
6枠9番ナイトオブファイア57和田譲
7枠10番ディクテオン 57矢野貴
7枠11番カズタンジャー 57岩田望
8枠12番セラフィックコール57吉原寛
8枠13番ラムジェット 57三浦皇