米国・ＷＷＥのＰＬＥ「ナイト・オブ・チャンピオンズ」（２７日＝日本時間２８日、サウジアラビア・リヤド）で行われた「キング・オブ・ザ・リング」トーナメント決勝戦は、爛襦璽蕁次併拉杣圈豊瓩海肇バ・フェミ（２８）がジェイ・ウーソ（４０）を下して初出場Ｖを飾った。

ナイジェリア出身の新怪物は２０２２年１１月のデビューから破竹の快進撃を続け、今年４月の祭典「レッスルマニア４２」では爛咫璽好鉢瓮屮蹈奪・レスナーに圧勝した。５月のＰＬＥイタリア大会ではレスナーに雪辱を許したが、トーナメントでは初戦の４ＷＡＹ戦を制すと、準決勝ではドミニク・ミステリオを寄せつけず、決勝戦に駆け上がってきた。

対するジェイも元世界ヘビー級王者の強豪だ。序盤からトペ・スイシーダを連発して猛攻を仕掛けるが、オバには効かない。３発目をカウンターのエルボーで迎撃し、ショルダーバスターで叩きつける。一発一発がすさまじい破壊力で、ジェイを追い込む。ジェイにスーパーキックを連打され、必殺のウーソスプラッシュで押し潰されても、オバはジェイの喉元をつかみチョークスラムでマットに打ちつける。

ジェイはアノアイ一族の近親で「ザ・ブラッドライン」のリーダー、世界ヘビー級王者のローマン・レインズから優勝を厳命されている。負けじとスーパーキック３連発から、レインズ譲りのスピアーを発射。ウーソスプラッシュを２連発で決めるも、タフな新怪物はカウント２ではね返す。ジェイは奥の手のスリーパーホールドでオバの太い首を絞め上げた。

それでも支配者は両目を見開き、パワーだけで脱出に成功。高速のエルボーアッパーを連発でぶち込むと、ジェイの体を持ち上げ前方に投げ捨てる。とどめはフォールフロムグレイス（高角度シットダウン式パワーボム）だ。わずか８分足らずで元世界王者を沈めて、「キング」の称号を勝ち取り王冠を手にした。

オバはリング上のインタビューで「支配者から王になるのは最高の気分だ。ジェイ・ウーソは今夜何と戦っているのか、わかってなかった。やつは一人の男と戦っていると思っていた。一人の相手なら倒せるかもしれんが、運命には勝てない。最も重要なことは、俺には勝てない。なぜなら…俺が支配者だからだ！」とほえた。

「キング」トーナメント制覇により、真夏の祭典「サマースラム」（８月１、２日＝日本時間２、３日、ミネソタ州ミネアポリス）での最高峰王座挑戦権を獲得。世界ヘビー級王者の爍錬圍鱈瓮譽ぅ鵐困、この日に王者コーディ・ローデス、グンターとの３ＷＡＹ王座戦を制し統一ＷＷＥ王者となったサミ・ゼインに挑戦することになる。４月の祭典後にはＯＴＣとの対戦を熱望していた新怪物だが、果たしてどちらの王座に挑戦するのか。次世代エースの決断に注目が集まる。

「ＷＷＥナイト・オブ・チャンピオンズ２０２６」は「ＡＢＥＭＡプレミアム」にて放送された。