1次リーグ脱落の韓国では「日本は助けてくれなかった」の報道多数

サッカーの北中米ワールドカップで最後まで話題になったのが、韓国の決勝トーナメント進出可否だ。1勝1敗で迎えたグループリーグの南アフリカ戦で、まさかの敗戦。A組3位となり、他国の結果待ちになった挙句、2大会ぶりの1次リーグ敗退が決定した。その過程で韓国メディアが多く使ったフレーズが「日本は助けてくれなかった」というもの。ただこの言葉には、韓国国内からも違和感を覚えるという声が多いようだ。

韓国は24日（日本時間25日）に南アフリカに0-1で敗戦し組3位が決まった。その翌日に行われたのが日本―スウェーデン戦だ。スウェーデンが敗れれば韓国にとっては決勝T行きの確率が高まる状況で、結果は1-1のドロー。韓国の新聞やテレビには「日本は助けてくれなかった」という視点からの報道があふれた。

ただX上では、韓国語でこの報道に違和感を訴えるコメントが並んだ。

「この報道、ほんとに残念ですね。私たちができなかっただけで、日本が助けてくれなかったわけじゃないんですよ」

「韓国人としてあまりにも恥ずかしい。私たちが勝って昇格しなきゃ」

「日本チームは自分の試合をしただけなのに？ いつから他の国のためにサッカーする義務が生まれたんですか？」

「考え方が本当にトンチンカンだわ…」

「韓国人の大多数はこんな腐った考えを持った人はいません。ニュース報道がまともじゃないんです」

「政治的な色が見えるよ」

「なんで日本が助けなきゃいけないの それぞれ競ってるんだよ…トーナメントで誰を助けられるの？」

立場を変えた時に「スコットランドは韓国が南アに負けて順位を落としたけど、じゃあスコットランド人が韓国に何か言うんですか？」という見方もあった。



（THE ANSWER編集部）