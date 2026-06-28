生まれたばかりの赤ちゃんを蚊帳越しに見ていた猫さんは、両手で上手に蚊帳を引っかくと、あっという間に蚊帳を開けてしまったのだとか。動画は101万回以上も再生され、「大丈夫。猫ちゃんは赤ちゃんを傷つけない」「懐かしいです！私も娘の時かいました！きづいたらなぜか蚊帳の中にいました笑笑」とのコメントが集まっています。

【動画：猫が『生まれたばかりの赤ちゃん』に近づかないよう『蚊帳』を設置した結果…『予想外の光景』】

蚊帳越しに赤ちゃんを見ていた猫さん

Instagramアカウント「sora_777_ten」さまに登場した宙（そら）くんは、蚊帳越しに、床で寝ている赤ちゃんの姿を眺めていたのだとか。投稿主さんは、赤ちゃんが実家で過ごすときのための猫避けとして、蚊帳を設置していたのだそう。

宙くんは、赤ちゃんをもっと間近で見たいと思っているのか、蚊帳のにおいをくんくんと嗅いで様子をうかがっていたとのこと。まるで、どうすれば蚊帳をどかせるのか考えているようにも見えます。

蚊帳を爪で引っかいてみる

宙くんは、蚊帳に爪を立てて、どかせないかどうか試しているようだったのだとか。投稿主さんは、蚊帳に穴を開けられはすると思っていたものの、蚊帳自体を開けたりはしないだろうと思って見守っていたのだそう。

片手でひっかいても蚊帳をどけることができないとわかった宙くんは、徐々に行動がエスカレートしていったとのこと。両前足を蚊帳に乗せると、少し体重をかけて蚊帳を避けようとし始めたのだとか。

自力で蚊帳をオープン

宙くんが蚊帳に体重をかけると、一気に蚊帳が開いて、赤ちゃんと直接対峙できるようになってしまったのだそう。投稿主さんは、まさか蚊帳を開けられるとは思っていなかったとのことです。

宙くんは、蚊帳を開けることができて満足したのか、急に蚊帳が全開になって驚いたのか、そのままその場を立ち去ったとのことでした。これから少しずつ仲良くなっていけるといいですね。

宙くんが蚊帳を開けて赤ちゃんの様子を伺おうとしている姿は、Instagramで86.9万回以上も再生され、「我が家も興味津々でしたよ。２人目となったら『早くベッドに寝かせてよ！寝かしつけするから！』な顔でベビーベッドでスタンバイからの…しっぽでトントンしながら寝かしつけしてくれてました」「気になるんだと思います。におい嗅がせてみては？敵ではないよとわかってくれると思います」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「sora_777_ten」さまには、宙くんと妹の天ちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。仲良しの2匹と、投稿主さんのお子さんたちとの可愛らしいやり取りも見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sora_777_ten」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。