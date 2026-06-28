64万回以上視聴され1.5万「いいね」を集めているのは、おうちの中をびゅんびゅんと元気よく走り回る子猫の姿。思わず笑顔になるキュートな姿に、視聴者からは「まだ毛がぱやぱや」「げ・き・か・わ」などのコメントが寄せられています。

【動画：すばしっこくて捕まえられない子猫→『母猫の鳴きマネ』で呼んでみた結果…驚きの反応】

すばしっこい子猫

Instagramアカウント「チャロとの暮らし」に投稿されたのは、投稿主さんが預かっている推定1.5か月の茶白猫ちゃんの姿。園芸ネットに引っ掛かって泣き叫んでいるところを保護され、ボランティアをされている投稿主さんのおうちにやってきたばかりだそうです。

元気で好奇心旺盛な子猫は「ルーイくん」と名付けられ、里親さんが決まるまで投稿主さんのおうちで過ごす予定なのだそう。甘えて飛び込んでくることもあるそうですが、元気がありあまっているのか走り回っていることが多いとのこと。

なかなか捕まえられず

甘えたいときは甘えたい、走りたいときは走りたい。そんなルーイくんを捕まえるために、投稿主さんはとある方法にチャレンジしてみたそう。それは、『母猫の鳴きマネ』。まだ小さなルーイくんは、騙されてくれるでしょうか？

投稿主さんが「にゃぁ～ん」と優しく声をかけると、走り去ったはずのルーイくんがひょこっと顔を覗かせたといいます。そのまま鳴きマネを続けると、ルーイくんは少しずつ少しずつ歩み寄ってきたのだとか。

捕まっちゃうよ

ダイニングテーブルの下を通ってじわじわと近づいてきたルーイくん。最終的に投稿主さんのもとまでやってきたそうです。しかし、投稿主さんが指を動かすと、再びダッシュで走り去ってしまったとのこと。

実は『母猫のマネをして呼び寄せる』という方法は、カラスが子猫を狙って使うものだそう。カラスが猫のような声を出しているときは、近くに子猫がいるのかも…。知っておくと子猫を助けられるかもしれない知識のひとつですね。

投稿を見た視聴者からは、「うちの猫が横で返事しだした笑」「うちの猫ちゃんもよって来ました」「うちの7歳の猫も反応しました！」などのコメントも。投稿主さんの鳴きマネはとても上手だったようです！

Instagramアカウント「チャロとの暮らし」には、おうちのハチワレ猫「チャロちゃん」と預かり中の猫ちゃんたちのふれあいの様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「チャロとの暮らし」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。