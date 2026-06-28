猫が嫌なキモチのときに見せる仕草5選

猫は「嫌だ」「やめてほしい」という気持ちをさまざまな仕草で伝えてきます。この仕草に気づかずに接し続けると、愛猫との信頼関係を損なうことにもなりかねません。ここでは、猫が不快に感じた際に見せる5つの仕草を紹介します。

1.尻尾を大きく振る・打ち付ける

猫が尻尾を勢いよく左右に振ったり、床にバタンバタンと打ち付けたりしているのを見たことはありませんか？この仕草は、イライラや不満を感じているサインです。

長時間抱っこされる、苦手な場所を触られる、構われたくないタイミングで構われ続けるなど、猫が不快に感じたときによく見られます。「これ以上やめてほしい」「離れてほしい」という意思表示でもあります。猫と触れ合う際は尻尾の動きにも注意しましょう。

2.イカ耳をする

耳を横に向かって平らに倒す「イカ耳」は、猫が警戒心や恐怖心、イライラなどから不快な気持ちになっているときに見られる仕草です。しつこく触られる、苦手な相手が近づく、大きな音に驚くなど、ストレスを感じたときに見せることがあります。

また、不快感を抱いているときは、耳だけでなく、ひげを後ろに引く、体を縮こませる、視線をそらすといった行動を伴うことも少なくありません。

ただし、イカ耳はおやつに夢中になっているときなどにも見せることがあり、必ずしもネガティブな感情の場合だけとは限りません。そのため、耳の形だけで判断せず、そのときの状況やほかのボディランゲージもあわせて確認することが大切です。

3.威嚇行動をする

猫は強い不快や恐怖を感じると「シャー」と威嚇することがあります。しつこく触られる、逃げ場がない状態で追い詰められる、苦手な相手が近づくなど、強いストレスを受けたときに見られる行動です。

同時に歯をむき出しにしたり、背中を丸めて毛を逆立てたりすることもあり「これ以上近づかないでほしい」という気持ちのあらわれでもあります。

また、普段は威嚇しない猫が急に「シャー」というようになった場合は、体の痛みや体調不良が隠れている場合があるため注意が必要です。

4.攻撃的な態度を見せる

猫の不快だというサインを無視していると、噛みつきや猫パンチなどの原因になります。これらの攻撃行動は、事前の警告を無視されてしまったときに起こります。尻尾を激しく振る、イカ耳をするといったサインが事前に出ていることが多いでしょう。

とくに「なでていたら突然噛まれた」というケースは、警告の見落としである場合もあります。

攻撃されたからといって叱ったり大声を出したりすると、さらに興奮させてしまいます。冷静な対処を心がけましょう。

5.逃げる・隠れる

猫は嫌なことをされるなどして、ストレスや恐怖を感じていると、逃げるまたは隠れるという行動を取ります。押し入れや家具の隙間、高い場所など、安心できる場所に身を潜めて事態をやり過ごそうとします。これは「そっとしておいてほしい」という意思表示です。

たとえば、来客時や掃除機をかけるときなどに見られることが多いでしょう。あらかじめ不快になりそうな状況がわかっている場合は、事前に逃げ場となるスペースを確保しておくと猫の負担が軽減できます。

猫が不快感を抱く理由と対処法

猫が不快感を抱く理由として多いのが、大きな音です。猫の聴覚は人間よりもはるかに優れており、掃除機やドライヤー、雷、花火などの大きな音は強いストレスになります。

音が出る家電を使う際は、猫から離れた場所でスイッチを入れる、使用前に声をかけるなど、できるだけ驚かせない工夫をしましょう。また、怖いと感じたときに身を隠せる避難場所を用意しておくことも大切です。

過剰なスキンシップも、猫が不快感を抱く原因のひとつです。執拗になでる、追いかけ回す、嫌がっているのに抱っこを続けるといった行為は、猫にとって大きなストレスになります。

猫とのスキンシップは、猫のペースを尊重することが基本です。猫から近づいてくるまではそっと見守り、耳を伏せる、尻尾を激しく振るなど嫌がるサインが見られたら、すぐに触るのをやめましょう。

まとめ

猫は「嫌だな」と感じたとき、尻尾や耳の動き、威嚇、逃避行動などで気持ちを伝えてきます。こうしたサインに気づかずに接し続けると、噛みつきや引っかきなどのトラブルにつながるリスクがあります。

猫との良好な関係を築くためには、ボディランゲージを正しく理解することが大切です。嫌がる様子が見られたときは無理に触れたり追いかけたりせず、猫の気持ちを尊重して見守りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)