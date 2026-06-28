米ホテル大手「マリオット・インターナショナル」は、日本国内にある6つの「ザ・リッツ・カールトン」で美食体験キャンペーン「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」を7月1日（水）から開催する。各ホテルが地域の生産者と連携し、その土地ならではの食材や食文化を生かした特別メニューを提供。食を通して日本各地を巡る“カリナリー・ジャーニー（美食の旅）”にいざなう企画だ。

美食体験キャンペーン「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」

日本独自の食文化や地域性に焦点を当てたザ・リッツ・カールトン日本オリジナルのキャンペーンで、昨秋、駅弁文化をテーマに初開催。今回は第2弾で、さらに内容を充実させた。

キャンペーンには東京、日光、京都、大阪、福岡、沖縄の6ホテルが参加。それぞれのシェフが農家、漁師、畜産農家、醸造家など各地の生産者と深く関わりながら、土地の風土や文化、季節感をメニューに盛り込む。料理のおいしさはもちろん、食材の背景にある物語や作り手の思いまでも皿の上に表現する。

ザ・リッツ・カールトン東京では、ビストロノミー「タワーズ」で特別ディナー「Treasures of Japan」を提供する。函館の無添加雲丹（うに）や甘海老、北海道産アスパラガス、高知の土佐あかうし、熊本の蜂蜜など全国から選び抜いた食材を使用。日本各地の恵みを洗練されたフレンチコースに仕上げる。

国内のザ・リッツ・カールトン各ホテルが地域の生産者と連携、その土地ならではの食材や食文化を生かしたメニューを提供する

「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」ザ・リッツ・カールトン東京

ザ・リッツ・カールトン日光では、レークハウスでディナー「Season」を用意。ブランドニジマス「頂鱒（いただきます）」、とちぎ霧降高原牛、地元産の夏野菜など日光の豊かな自然が育んだ食材を中心に構成する。ピーマン、ズッキーニ、茄子などの季節野菜に加え、オマール海老やハモンイベリコも組み合わせ、奥日光の夏の風景を描き出す。ザ・リッツ・カールトン京都の日本料理「会席 水暉」では、特別会席「雅路」（ディナー）が登場。京都・ヤマダファームが育てたトウモロコシ、ヤングコーン、ズッキーニ、万願寺唐辛子などの夏野菜と、京都の夏を象徴する鱧を主役に据える。化学農薬や化学肥料を使わない循環型農業に取り組む生産者の哲学を会席料理を通して伝える。

「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」ザ・リッツ・カールトン日光

「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」ザ・リッツ・カールトン京都

ザ・リッツ・カールトン大阪は、中国料理「香桃」で「Nature and Fermentation 〜自然と発酵〜」をテーマにしたランチ&ディナーコースを展開する。神戸市の自然農園「さんぽん農園」、酒蔵「神戸酒心館」、京都の種麹店「菱六もやし」とコラボ。小麦粉や米麹を使った点心、「福寿」の酒粕に漬けた大阪河内鴨のローストなど、発酵文化を軸に関西の食の魅力を打ち出した独創的な中国料理が味わえる。ザ・リッツ・カールトン福岡では、モダンウェスタンレストラン「VIRIDIS」でディナー「Flavors of Kyushu」を開催。八女茶のアミューズから始まり、牡蠣、旬の茸、酒粕マリネの魚料理、鹿児島の野崎牛、宮崎キャビア、長崎産バニラを使ったデザートまで、厳選した九州各地の食材で「九州の味覚の旅」へと誘う。

「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」ザ・リッツ・カールトン大阪

ザ・リッツ・カールトン沖縄では、鉄板焼「喜瀬」で沖縄の食文化を体感できる。ディナーのコースでは、ゴーヤのガスパチョ、ジーマミー豆腐、泡盛とピパーチを効かせたラフテー、伊勢海老のソテー、県産黒毛和牛など、沖縄ならではの味覚をふんだんに使用。締めはガーリックライスまたは炊き込みごはん「ジューシー」、デザートにはマンゴーのかき氷仕立てを用意し、南国らしい余韻まで楽しめる構成とした。料理長の森桂太さんは、普段から地元の生産者らと公私にわたって交流。「お客様に沖縄という土地の恵みを最大限に味わってもらいたい」（森さん）という思いから、地域のつながりを生かして集めた食材に、沖縄で取れたスパイスを加え、特別なメニューをつくりあげた。食事の際は、ゲスト自身が特注のミルでスパイスを挽く体験もできるという。

「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」ザ・リッツ・カールトン沖縄

生産者のもとへ足を運び、食材について話し合うザ・リッツ・カールトン沖縄の鉄板焼「喜瀬」料理長・森桂太さん（右）

ザ・リッツ・カールトン東京総支配人のカルロス・タレロさんは「静寂に包まれた日光の山々から南国の美しい沖縄まで、それぞれのホテルが地元の生産者と連携し、その地域ならではの食材、伝統、そして物語を表現した特別メニューをつくりあげた。キャンペーンを通じて日本の豊かな食文化をより深く感じてもらうとともに、1つ1つの食材の背景にある情熱や職人技にも触れていただけたら」と話した。

キャンペーン開催期間は各ホテルで異なり、東京7月2日〜31日、京都7月1日〜31日、沖縄7月17日〜8月31日。日光・大阪・福岡は7月1日〜8月31日。予約・問い合わせはザ・リッツ・カールトン公式サイトから。