明石家さんま、『紅白歌合戦』オファーを「断っている」 3年ぶり『充電旅』登場
7月11日に放送されるテレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』2時間半スペシャル（後6：30〜）に明石家さんまが3年ぶりに登場する。
【番組カット】バイクに乗ってニッコリ！貴重な2ショットを披露した明石家さんま＆出川哲朗
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
ゲストライダーには、鈴木福が初登場。まさかの新幹線寝過ごしハプニングからスタートするも、中学生への熱血な野球指導や海外への一人旅エピソードで大活躍。その成長ぶりに「もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川をうならせる。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
出川がプレゼントしたニット帽を身につけ、さらに放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームについて「これは北沢(豪)が作ってくれたんやけど、キーちゃんが。アウェーも可愛いねんけども、それ日テレの『ダーツの旅』で着てしもたから、こっちはホームにしたんや。だからテレ東をホームにしたからな」と明かし、出だしからさすがのサービス精神と義理人情の厚さを披露する。
サングラス姿でもさんまに気づいてくれる周囲の様子に驚きつつ、話題は1回目の放送に出てくれた経緯へ。当時を振り返り、出川は「これが明石家さんまなんですよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ！」と懐かしむ。さらに充電先のお宅では、最近誕生したというさんま自身の“義理の孫”の話題を目じりを下げて披露。大竹しのぶの名前も巻き込んだトークに、出川は冷や冷やしながらも大笑いする。
加茂駅近くのお店で充電させてもらっていると、話題は出川が仕掛けたという去年のさんまの古希祝いサプライズの話へ。お祝い当日、芸人仲間たちに大歓迎されるも微妙なリアクションだったさんま。実は、ロケ前に「真面目な話がある」と呼び出されていたことから、出川が芸能界を辞めるほどの重病なのではないかと2ヶ月間も本気で心配していたというまさかの大勘違いを告白。当時の衝撃の心境を明かし、一同は大爆笑する。さらにその後、立ち寄ったスーパーでは、店長からの熱いリクエストに応えて伝説のキャラクター「ブラックデビル」を披露して店内を沸かせる。
阿賀野方面にバイクを走らせていると、テンション高くゆずの『夏色』を気持ちよさそうに歌いはじめるさんま。出川から「紅白のオファーが来たらどうするのか」という質問が飛ぶと、「断っている」とまさかの即答。本職ではない自分がステージに立つことで他の歌手に与える影響を考慮した、お笑い怪獣ならではの真摯（しんし）な理由を明かす。
【番組カット】バイクに乗ってニッコリ！貴重な2ショットを披露した明石家さんま＆出川哲朗
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
出川がプレゼントしたニット帽を身につけ、さらに放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームについて「これは北沢(豪)が作ってくれたんやけど、キーちゃんが。アウェーも可愛いねんけども、それ日テレの『ダーツの旅』で着てしもたから、こっちはホームにしたんや。だからテレ東をホームにしたからな」と明かし、出だしからさすがのサービス精神と義理人情の厚さを披露する。
サングラス姿でもさんまに気づいてくれる周囲の様子に驚きつつ、話題は1回目の放送に出てくれた経緯へ。当時を振り返り、出川は「これが明石家さんまなんですよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ！」と懐かしむ。さらに充電先のお宅では、最近誕生したというさんま自身の“義理の孫”の話題を目じりを下げて披露。大竹しのぶの名前も巻き込んだトークに、出川は冷や冷やしながらも大笑いする。
加茂駅近くのお店で充電させてもらっていると、話題は出川が仕掛けたという去年のさんまの古希祝いサプライズの話へ。お祝い当日、芸人仲間たちに大歓迎されるも微妙なリアクションだったさんま。実は、ロケ前に「真面目な話がある」と呼び出されていたことから、出川が芸能界を辞めるほどの重病なのではないかと2ヶ月間も本気で心配していたというまさかの大勘違いを告白。当時の衝撃の心境を明かし、一同は大爆笑する。さらにその後、立ち寄ったスーパーでは、店長からの熱いリクエストに応えて伝説のキャラクター「ブラックデビル」を披露して店内を沸かせる。
阿賀野方面にバイクを走らせていると、テンション高くゆずの『夏色』を気持ちよさそうに歌いはじめるさんま。出川から「紅白のオファーが来たらどうするのか」という質問が飛ぶと、「断っている」とまさかの即答。本職ではない自分がステージに立つことで他の歌手に与える影響を考慮した、お笑い怪獣ならではの真摯（しんし）な理由を明かす。