若槻千夏、婚活デートにおける男性の正解を断言「昨日と同じ人を選ぶのが…」
ABEMAは、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第3話を、28日午後9時より放送する。
【番組カット】まさかの展開に涙を流す“25歳モデル”
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てたむき出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。
スタジオMCには、前シーズンに引き続き、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が続投する。
第3話では、女性が考えた理想のデートプランをもとに、男性が意中の女性を選んで向かうという運命のデートタイムの模様が明らかに。これまでのアプローチを経て、男性陣の恋の矢印がどこへ向かうのかに注目が集まる中、スタジオMC陣は男性の立ち回りについて徹底討論。藤森が「昨日デートに行った女性ともう一度行くのかどうかが注目」と切り出すと、アンミカは「昨日夜呼んでくれたのに、違う人に行ったら一気に冷める」とシビアな女性心理を代弁する。
これには恋愛リアリティーショー好きの若槻も激しく同意し、「男の人は『違う人もちょっと見てみよう』ってケースが結構ある。でもここは一旦昨日と同じ人がベストであり、選ぶべきマナー」と、婚活における男性の的確なデート攻略法を熱弁。果たして男性陣は若槻が口にした攻略法通りの振る舞いができるのか。恋の駆け引きがさらに加速していく。
一方、初日から意中のメイクアップアーティスト・レイに対して「待ち受け画面をおそろいにする」「手紙を書く」などの大胆なアプローチを仕掛けていた25歳ガールのモデル・オダミユ。自信に満ち溢れていた彼女だったが、第3話にてまさかの展開が訪れ「ちょっと信じられない」と激しく動揺。その後、「こんなに悲しいってことは、もう結構好きだったんだなと思う。会いたい」と思わず涙を浮かべる。順風満帆に見えたオダミユの恋が予期せぬ急ブレーキを迎える中、他の女性メンバーにもさらなる波乱が襲いかかる。
【番組カット】まさかの展開に涙を流す“25歳モデル”
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てたむき出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。
第3話では、女性が考えた理想のデートプランをもとに、男性が意中の女性を選んで向かうという運命のデートタイムの模様が明らかに。これまでのアプローチを経て、男性陣の恋の矢印がどこへ向かうのかに注目が集まる中、スタジオMC陣は男性の立ち回りについて徹底討論。藤森が「昨日デートに行った女性ともう一度行くのかどうかが注目」と切り出すと、アンミカは「昨日夜呼んでくれたのに、違う人に行ったら一気に冷める」とシビアな女性心理を代弁する。
これには恋愛リアリティーショー好きの若槻も激しく同意し、「男の人は『違う人もちょっと見てみよう』ってケースが結構ある。でもここは一旦昨日と同じ人がベストであり、選ぶべきマナー」と、婚活における男性の的確なデート攻略法を熱弁。果たして男性陣は若槻が口にした攻略法通りの振る舞いができるのか。恋の駆け引きがさらに加速していく。
一方、初日から意中のメイクアップアーティスト・レイに対して「待ち受け画面をおそろいにする」「手紙を書く」などの大胆なアプローチを仕掛けていた25歳ガールのモデル・オダミユ。自信に満ち溢れていた彼女だったが、第3話にてまさかの展開が訪れ「ちょっと信じられない」と激しく動揺。その後、「こんなに悲しいってことは、もう結構好きだったんだなと思う。会いたい」と思わず涙を浮かべる。順風満帆に見えたオダミユの恋が予期せぬ急ブレーキを迎える中、他の女性メンバーにもさらなる波乱が襲いかかる。