【グアダラハラ（メキシコ）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２６日（日本時間２７日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｉ組はフランス（世界ランキング３位）がノルウェー（同３１位）に勝利し、首位で決勝トーナメント進出を決めた。

ノルウェーが２位で、イラク（同５７位）を圧倒したセネガル（同１５位）は３位通過となった。Ｈ組はスペイン（同２位）がウルグアイ（同１６位）を破って首位。初出場のカボベルデ（同６７位）はサウジアラビア（同６１位）と引き分けて２位で１次リーグ突破を決めた。Ｇ組はエジプト（２９位）とイラン（２０位）が引き分け、ベルギー（９位）はニュージーランド（８５位）に快勝。ベルギーが首位、エジプトが２位で決勝トーナメントに進む。（世界ランキングは１１日時点）

カボベルデ０―０サウジアラビア

互いに譲らずスコアレスドローで、ともに勝ち点１を積み上げた。カボベルデは前線からプレスをかけて押し気味にゲームを運んだが、好機を生かせなかった。サウジアラビアはカウンター攻撃などで得点を狙ったがゴールを割ることはできなかった。

勇気と組織力 ３戦ドロー

無得点試合と思えない熱狂ぶりだった。カボベルデが力強く前進するたびに観衆が沸き、ボールを失えばため息に変わる。スペイン、ウルグアイと優勝経験国に引き分けた勇敢な戦いへの期待にあふれ、会場はアフリカの小国の本拠地と化した。

「モットーは勇気と組織力を持って、恐れずに戦うこと」とブビシュタ監督。規律正しく、常にコンパクトな陣形を保ち、ボールを奪われても即座に相手に襲いかかった。後方から丁寧にパスをつなぐさまは、身体能力を前面に押し出すアフリカ特有のスタイルとは一線を画していた。

７５分頃には速攻からＬ・ドゥアルテがＧＫとの１対１を迎え、終了間際には右サイドを崩し、折り返しをダコスタが狙った。共通するのは、自陣からのクリアボールに対し、選手がわき出てくるような攻め上がり。組織的かつ労を惜しまぬ戦いぶりで観衆を魅了した。

自国にルーツを持つ海外育ちの選手との融合を図り、国を挙げて強化を進めてきた。Ｗ杯初勝利は持ち越しとなったものの、初出場で堂々の１次リーグ２位通過。世界に衝撃を与えた過去２戦を思えば、もはや驚きはない。

決勝トーナメント１回戦の相手は、メッシを擁する前回覇者のアルゼンチン。ブビシュタ監督は「我々は小さな国だが、目標に向かって戦えると改めて証明できた。不可能なことは何もない」と宣言した。その名を世界に知らしめるべく、何度でも大国に立ち向かう。（林田晴樹）