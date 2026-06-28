シャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が20日に老衰のため死去したことが28日、美輪さんの公式サイトで発表された。91歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行ったという。お別れの会や偲ぶ会の予定はないとしている。

今年に入り芸能界では訃報(ふほう)が相次いでいる。

1月1日には久米宏さんが肺がんのため81歳で死去。同22日には将棋の加藤一二三さんが肺炎のため86歳で、同29日にはジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため63歳で死去。

2月17日にはロックバンド「LUNA SEA」のドラマー真矢さんが56歳で死去。

4月17日には「ゲージツ家のクマさん」として親しまれた美術家の篠原勝之さんが肺炎のため84歳で死去。同28日には中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さんが急病のため73歳で死去している。

5月4には、アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが老衰のため84歳、同18日にはアニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役を務めた声優の山崎和佳奈さんが61歳で死去。

今月に入ってからは2日に元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松さんが肺炎のため76歳で。9日には女優中村玉緒さんが肺炎のため86歳で亡くなっている。