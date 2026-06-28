愛犬と一緒に食事ができる居酒屋さんに出かけられた飼い主さん。そこで出会った他のワンコとの浮気現場を目撃されてしまうこととなり…衝撃のリアクションが話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、まるで人間のようなリアクションは記事執筆時点で275万回を超えて表示されており、13万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：居酒屋で食事中、犬に『浮気現場』を目撃された結果→思った以上に『ブチギレている表情』】

犬と居酒屋で食事中→『浮気現場』を目撃されて…

Xアカウント『@tofu_0126』に投稿されたのは、チワワさんがみせた衝撃のリアクション。

この日、愛犬と一緒に食事ができる居酒屋へと出かけられたという飼い主さんと「とうふ」くん。そこでまさかの修羅場が…！？

想定以上だった『衝撃のリアクション』に爆笑

普段は『紳士』と名高いとうふくんがまさかの表情を見せることとなったというのです。

少し離れた席で、常連だという他のワンコさんと触れ合う機会に恵まれたという飼い主さん。撫で撫でしていると、何やら熱い視線を感じ…。

振り向いたそこには先に食事を済ませ、お行儀よく椅子に座って過ごしていたというとうふくんの姿が。

飼い主さんが席に戻って弁明するものの、浮気現場を目撃してしまったとうふくんの怒りが収まることはなかった模様。

自慢の三角お耳が取れそうなほど後ろにピンと下げながら、横目でギロッと飼い主さんを睨みつけていたというとうふくん。

『意味わからんくらい怒ってた』という飼い主さんの表現に納得せざるを得ないほど、怒りが滲んだ表情はあまりにも人間味、またはキャラクター味に溢れたものだったといいます。

思わずクスッと笑ってしまいそうになるとうふくんの素直な表情は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「表情がガチ軽蔑過ぎて思わず笑ってしまった」「チワワってこんな怖い表情できるんやｗ」「可愛い」「まじで怖い顔してるｗ」「ズートピアのあの子に似てる！」「映画のワンシーンみたい」「反応アニメすぎｗ」「浮気はいけませんねｗ」などのコメントが寄せられています。

お出かけ大好き！甘えん坊なチワワの男の子

まるでぬいぐるみのような愛くるしい美貌の持ち主ながら、飼い主さんと山登りをするというアクティブな一面を持つ紳士なマッチョチワワであるとうふくん。

飼い主さんとさまざまなところへお出かけを楽しむそのお姿は、日々多くのユーザーにチワワの魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tofu_0126」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。