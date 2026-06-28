まさかの発声を披露したわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で90万3000回再生を突破し、「なんでできんねんwww」「発音よすぎてびっくり」「理解してるのスゴすぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『高い声で"アー"と言えますか？』と犬に聞いてみた結果→もはや犬とは思えない『まさかの光景』】

驚きの「アー」に爆笑♪

TikTokアカウント「chancoto_03」の投稿主さんは、柴犬の『琴』ちゃんの日常を紹介しています。

おやつが欲しくて飼い主さんを見つめていた琴ちゃん。この日は、ご褒美をもらう前に「高い声で『アー』って言ってみて」とお願いされることになりました。琴ちゃんは一生懸命「アッ、アー」と鳴いてみますが、「ちょっと声が低いかな」とまさかのダメ出し。すると琴ちゃんはもう一度気合いを入れてチャレンジすることにしました。

次の瞬間、琴ちゃんが発したのは、まるで飼い主さんの声を真似したかのような高くて可愛らしい「アー！」。あまりにも人間らしい発声に、飼い主さんも思わず大笑いしてしまいます。本人は大真面目に応えているだけなのに、その完成度の高さには驚かされるばかり。おやつ欲しさに全力で応えようとする健気な姿と、予想をはるかに超える鳴き声が、多くの人を笑顔にした微笑ましいワンシーンとなりました。

この投稿には「急な原キーしぬw」「そんなん普通できん(笑)」「1発で修正してくんの私よりシゴデキ」など沢山の反響がありました。

可愛らしいマイブーム

最近の琴ちゃんが夢中になっているのは、なんと虫探し。公園へ行くとキョロキョロと辺りを見回し、小さな虫を見つけるため真剣な表情で茂みをチェックするそうです。

そして、お目当てを発見すると勢いよく「ぴょん！」とジャンプして捕まえようと大奮闘。そのときのキリッとした表情は、まるで小さなハンターそのものです。普段の愛らしい姿とのギャップも魅力で、一生懸命に虫を追いかける無邪気な様子に、家族は毎回ほっこり癒やされているのだとか。

TikTokアカウント「chancoto_03」には、琴ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chancoto_03」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。