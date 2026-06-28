【レジェンド直伝レシピ】簡単で旨い！ 自家製の燻製ベーコンとホタテ缶で作る、3ステップのワンパン飯

用意する主な道具はワンバーナーとガス缶、鍋１つ！ さらに、３ステップで手早く作れるアウトドア料理をご紹介します。

教えてくれるのは、アウトドアコーディネーター＆アウトドア料理歴35年の小雀陣二さん。今回はアレンジしやすく旨味たっぷりな「ベーコン」と「ホタテ缶」を使った料理を2品ずつ作ってもらいました。どれも夏にぴったりのおつまみ＆主食になる一品！ぜひ、お試しあれ。

＜教えてくれる人＞

小雀陣二｜アウトドアコーディネーター。多くのメディアや著書でアウトドア料理のレシピを紹介し、アウトドアで過ごす楽しみを提案するほか、カヤックやマウンテンバイクなどのツアーも開催。フィールドでの経験を生かし、メーカーとアウトドア道具の企画開発、アウトドアブランドの販売促進やスタッフ研修を担当する。喫茶店『雀家三崎』『雀家鎌倉』も運営。>>@junji_kosuzume

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◾️メイン食材は「ベーコン」と「ホタテ缶」！

「お鍋１つで作る料理におすすめしたい食材は、食材としてはもちろん、凝縮した旨味を出汁代わり使えるものです。ホタテ缶は汁まで全部使え、ベーコンは煮込むことで旨味が抽出されるので、さまざまな料理にアレンジできるアウトドア料理の強い味方の万能食材です」

まずは、人気食材「ベーコン」を使ったレシピを2つ、ご紹介します。市販のベーコンもスモークすれば、さらにアウトドア料理感いっぱいに！

「鍋に空気が循環しやすいようにクシャクシャにしたアルミホイルを敷き、その上に火を点けたスモークウッドをのせる。あとは串に刺したベーコンを置き、蓋をして5分待てば薫香がより香るベーコンの完成です。スモークの香りを調味料のように使うのが小雀流。専用器具がなくてもできるので、ぜひトライしてみてください」（小雀さん、以下同）

◾️「薫香ベーコン粉ふきポテト」の作り方

スモーキーな香りが食欲をそそり、ゴロゴロベーコンが食べ応えたっぷり！

◎材料（1人前）

・ベーコン……100g

・ジャガイモ……大1個

・ニンニク……ひとかけ

・ローズマリー……1本

・ブラックペッパー……適量

・塩……適量

・水……150ml

◎作り方

１.ベーコンは短冊切り、ジャガイモは皮を剥いてひと口大に切り、鍋に入れる。

２.潰したニンニク、水150ml、塩小さじ1/2を加え火にかけ、ジャガイモが柔らかくなるまで煮て、塩味を確認し、必要ならさらに加える。

３.水分を飛ばしながら鍋をゆすって粉ふき状にし、ブラックペッパーをふり、ローズマリーをちぎって散らす。

＜ここがPOINT！＞

「ジャガイモを茹でるときにベーコンも同時に入れ、旨味を抽出させましょう。コクのある味わいになりますよ」

◾️「薫香ベーコンチーズパスタ」の作り方

ベーコンの旨味がパスタに染み込んだ、シンプルが際立つ一品です。

◎食材（1人前）

・ベーコン……100g

・ペンネ……120g

・ペコリーノ・ロマーノ……20g

（パルミジャーノ・レッジャーノかグラノ・パダーノでも可）

・オリーブオイル……大さじ2

・ブラックペッパー……適量

・水……120ml

◎作り方

１.鍋にオリーブオイル、短冊切りしたベーコンを加え中火で熱し、香ばしさと脂を引き出し、火を止める。

２.ペンネ、水120mlを加え、強火で熱し、沸騰したら中火で熱し、かき混ぜながら水分を飛ばしながら茹でる。

３.ペコリーノ・ロマーノをたっぷりすりおろし、よくかき混ぜ、味をみて必要なら塩を加え、仕上げにブラックペッパーをふる。

＜ここがPOINT！＞

「スモークしたベーコンを焦げ目がつく程度にカリッと香ばしく焼くと、さらに香りと食感を楽しめます」

◾️夏にぴったり！ ホタテ缶で作るエスニックなレシピ2選

次に使う食材は「ホタテ缶」。身だけでなく、旨味がたっぷりな汁を余すことなく使おう！

「身はもちろん、貝柱の旨味が凝縮した汁が主役級のホタテ缶。他の缶詰に比べて少し高価ですが、それだけの価値があるので、最後の一滴まで残さずに。和洋中どんな料理にも合いますが、今回は夏らしくナンプラーを使ったエスニック風に仕上げました」

◾️「ホタテと大根のアジアン煮込み」の作り方

ホタテとエリンギの旨味が凝縮した染み染み大根は、見た目を超える深い味わいになります。

◎食材（1人前）

・ホタテ缶……1/2缶

・大根……200g

・エリンギ……大1本

・生姜スライス……１枚

・レモンスライス……2枚

・ナンプラー……大さじ1

・輪切り鷹の爪……3個

・水……150ml

◎作り方

１.大根はひと口大、エリンギは縦に大きく裂く。生姜は千切りし、鍋に入れる。

２.ホタテ缶の汁半分、鷹の爪、ナンプラー、水150mlを入れ、大根を柔らかく煮る。

３.大根が色づいたら、ホタテの身と６等分に切ったレモンを加え、レモンの酸味が移れば完成。

＜ここがPOINT！＞

「大根を煮込むために最初に汁だけを加えましょう。鷹の爪の辛味とレモンの酸味が味の奥行きを出してくれるので忘れずに」

◾️「トムヤムホタテヌードル」の作り方

ホタテの旨味にトマトの酸味とシイタケの出汁が融合し、全部飲み干す美味しさ！

◎食材（1人前）

・ホタテ缶……1/2個

・シイタケ……2個

・ミニトマト……2個

・パクチー……1本

・ライスヌードル……80g

・トムヤムペースト……大さじ1

・ナンプラー……大さじ1/2

・水……200ml

◎作り方

１.ライスヌードルをぬるま湯に浸す。別の鍋に水200ml入れ中火にかけ、シイタケ、パクチーの根、ミニトマトを半分に切り加える。

２.ホタテ缶の汁半分、トムヤムペーストとナンプラーも加え、味を整える。

３.戻したライスヌードルを加えて温め、ホタテの身を加え、パクチーを添える。

＜ここがPOINT！＞

「ライスヌードルはぬるま湯で戻しておき、最後に短時間火を入れることでもちっとした歯触りに仕上がります」

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＜取材・文／鈴木志野 写真／亀田正人＞

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著書『アウトドア料理大全』（平凡社）

アウトドア料理の第一人者、小雀陣二さんが料理とフィールドへの愛を詰め込んだ集大成。こだわりの道具から調理法、火種別（焚き火、炭火、バーナーなど）レシピまで網羅。