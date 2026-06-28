Da-iCEの「アンリミテッド」が1位獲得！歌詞注目度ランキングに乃木坂46ら初登場

歌詞検索サービス「歌ネット」が、6月25日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、Da-iCEの「アンリミテッド」が初登場。2026年7月15日にリリースされる新曲だ。メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞・作曲を担当。＜ゴクッゴクッ＞という表記のみで構成された謎めいた楽曲となっている。SNSでは、「歌詞バグってるだけだよね、、本当にゴクゴクだけ？」「ついにDa-iCEが壊れた、、！？」といった憶測が飛び交っている。果たしてこれが本当に正しい歌詞なのか、それとも楽曲に隠された仕掛けなのか。リリースを前に、本楽曲の全貌に注目が集まっている。

2位と5位には、龍宮城の「ラヴ狂い」と「ほえろ!!!」がそれぞれ初登場。いずれも、2026年7月22日にリリースされるEP『MOTTO』収録曲だ。今作には、“自分らしさは、自分で勝ち取る。”をテーマにしたバラエティ豊かな5曲を収録。先行配信曲「ほえろ!!!」は、ウッドベースを基調としたサウンドと歌謡感溢れるメロディが特徴で、頑張るひとの背中を押す楽曲となっている。

3位には、BUDDiiSの「キミは都市伝説」が初登場。2026年7月8日にリリースされるメジャー1stシングルの収録曲だ。彼らは、スターダストプロモーション所属、令和に誕生した新進気鋭の9人組ダンスボーカルグループ。今作は、“時間を巻き戻す”平成・ノスタルジックをテーマとしている。また、MVでは、どんな恋にも打ち勝てる“伝説の男”を目指して、強くなるために様々なことに奔走するメンバーをコミカルに描いている。スポーツジム・道場をイメージしたポップなセットが特徴的なMVとなっており、ピンクを基調としたメンバーの衣装にも要注目だ。

4位には、乃木坂46の「是非に及ばず」が初登場。2026年7月22日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲センターを務める。真夏の全国ツアー2026の初日となる福井公演で初披露された楽曲であり、これまでの乃木坂46のイメージを更新するような、新たな一面を引き出す1曲となっている。

7位、8位、9位には、THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBEの「BLACK SHEEP」「Day by Day」「THE BIG BANG」がそれぞれランクイン。2026年7月1日にリリースされるニューアルバム『JET BANGIN’』収録曲だ。「BLACK SHEEP」のMVコンセプトは“抑圧からの突破と解放”で、監督は久保茂昭が務めた。振り付けは、パフォーマー・TAKIが、コレオグラファー・Shungoとともに作り上げ、80年代〜90年代のマイケル・ジャクソンへのリスペクトとオマージュがふんだんに盛り込まれている。

【2026年6月25日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 アンリミテッド／Da-iCE2位 ラヴ狂い／龍宮城3位 キミは都市伝説／BUDDiiS4位 是非に及ばず／乃木坂465位 ほえろ!!!／龍宮城6位 離さないでいて／AKASAKI7位 BLACK SHEEP／THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE8位 Day by Day／THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE9位 THE BIG BANG／THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE10位 The Hearties／MECHATU-A