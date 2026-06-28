エイチ・アイ・エス（HIS）は、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を6月30日午前10時まで開催する。店舗では6月29日まで販売する。

11年ぶりに5連休となるシルバーウィークや、夏休みの旅行需要を見込んだセール。原油高を受けた燃油サーチャージの大幅値上がりが続く中、格安航空会社（LCC）を活用したお手頃価格商品から高付加価値商品まで幅広く用意している。7月にも多くの航空会社で燃油サーチャージの引き上げが行われることから、割安感をアピールしている。

海外旅行商品の一例は、東京/成田発着ソウル3日間が24,800円（燃油サーチャージ込）、東京/羽田発着香港4日間が74,800円（同）、大阪/関西発着バンコク5日間が49,800円（燃油サーチャージなし）など。

国内旅行商品の一例は、東京/成田発着札幌2日間が18,800円、東京/羽田発着沖縄3日間が19,800円、大阪/関西発着沖縄3日間が32,800円など。

6月30日からは、「スーパーサマーセールファイナル」を開催する。午前10時に発表し、同11時から販売を開始する。