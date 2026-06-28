◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、敵地・パドレス戦に先発。レギュラーシーズン通算１勝３敗の宿敵を相手に、大谷ら日本人トップに並ぶ８勝目をかけて先発。６回を５安打２失点、２四球、４奪三振で勝ち投手の権利を持って降板し、防御率は２・６７になった。

初回を３者凡退。１点の援護をもらった２回は主軸に対し１０球で３者凡退とした。３回は先頭のアンドゥハーに左前にはじき返され初安打を許したが、続くワグナーを一併打。９番フェルミンを見逃し三振で打者９人で３回までを終えた。

４回も０点に抑えた後の５回、先頭のシーツに初球直球をバックスクリーンに打ち込まれる１３号ソロを被弾した。１−１の同点に追いつかれた。１死後にアンドゥハーに初四球。１死一塁となったが、ワグナーを中直、フェルミンを左飛に打ち取り、追加点を許さなかった。

直後の６回、山本の奮投に打線がこたえた。１死二塁でマンシーの二ゴロをパ軍ワグナーがそらし、フリーマンが逆転のホームイン。エドマンは右翼線適時三塁打で続くと、タッカーが右越え７号２ラン。ラッシングも２者連続９号ソロで続いた。大谷の右前打などでチャンスを広げ、フリーマンの二ゴロでさらに１点。ベッツが１１号３ランを放ち、打者一巡で大量９得点を挙げ、山本に８勝目の権利を再点灯させた。山本は６月６日（日本時間７日）の本拠地・エンゼルス戦でも初回に１イニング９得点の援護を受けていた。

大量援護をもらった山本はその裏、１死から四球と安打で一，二塁とされるも、マチャドを右飛。本塁打を打たれたシーツに右前適時打を打たれたが、追加点を許さず、６回２失点で４登板連続のクオリティースタート（６回自責３以下）を達成した。

山本は前回２０日（同２１日）の本拠地・オリオールズ戦で６回６安打３失点と試合をつくったが、５敗目を喫して自身の連勝が「４」でストップした。だが、その前の１３日（同１４日）の敵地・ホワイトソックス戦では８回２死までパーフェクト投球を見せるなど、圧巻の投球が続いていた。パドレス戦は５月１８日（同１９日）に７回３安打１失点と好投するも、打線の援護なく黒星となっていた。