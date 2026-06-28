【注目馬動向】仏Ｇ１のジャックルマロワ賞を目指すシックスペンスは武豊騎手とコンビ継続
安田記念でＧ１初制覇のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は、予備登録しているジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１６日、ドーヴィル競馬場・芝直線１６００メートル）は、引き続き武豊騎手とのコンビになる見込み。２８日にキャロットクラブがホームページで発表した。
現在は福島県・ノーザンファーム天栄で目標に向けて調整を進めている。ジャックルマロワ賞は１９９８年にタイキシャトルが勝利。これまで日本馬はのべ７頭が挑戦して、昨年はゴートゥファースト（５着）、アスコリピチェーノ（６着）の２頭が出走した。
フランスギャロのホームページでは、現在の登録馬は現在の登録馬は３４頭。日本調教馬は４頭で、シックスペンスの他にシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）、昨年５着のゴートゥファースト（牡６歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）が登録。
なお、Ｇ１を３勝のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は見送って秋に備えることが発表されている。
外国馬では、無傷５連勝でセントジェームズパレスＳを制した英国のボウエコー（牡３歳、英・ジョージ・ボーウィー厩舎、父ナイトオブサンダー）が、登録している。
同レースは総賞金が１００万ユーロ（約１億８４１６万円＝フランスギャロの２０２６年レートで換算）で、１着賞金が５７万１４００ユーロ（約１億５２３万円）。