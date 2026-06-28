安田記念でＧ１初制覇のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は、予備登録しているジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１６日、ドーヴィル競馬場・芝直線１６００メートル）は、引き続き武豊騎手とのコンビになる見込み。２８日にキャロットクラブがホームページで発表した。

現在は福島県・ノーザンファーム天栄で目標に向けて調整を進めている。ジャックルマロワ賞は１９９８年にタイキシャトルが勝利。これまで日本馬はのべ７頭が挑戦して、昨年はゴートゥファースト（５着）、アスコリピチェーノ（６着）の２頭が出走した。

フランスギャロのホームページでは、現在の登録馬は現在の登録馬は３４頭。日本調教馬は４頭で、シックスペンスの他にシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）、昨年５着のゴートゥファースト（牡６歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）が登録。

なお、Ｇ１を３勝のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は見送って秋に備えることが発表されている。

外国馬では、無傷５連勝でセントジェームズパレスＳを制した英国のボウエコー（牡３歳、英・ジョージ・ボーウィー厩舎、父ナイトオブサンダー）が、登録している。

同レースは総賞金が１００万ユーロ（約１億８４１６万円＝フランスギャロの２０２６年レートで換算）で、１着賞金が５７万１４００ユーロ（約１億５２３万円）。