１次リーグ（Ｌ）Ａ組３位の韓国が決勝トーナメント（Ｔ）進出を逃した。Ｋ組で３位のコンゴがウズベキスタンに勝利し、勝ち点を４に伸ばし突破が決定。出場チーム数の増加により、今大会は各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できる中、韓国は９番手に転落。２大会ぶりの敗退が正式に決まった。

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韓国は決して悪くないスタートを切った。初戦のチェコ戦は相手の高さを生かしたセットプレーから先制点を許すも、２点を返して逆転。劇的な展開で初戦から勝ち点３を手にし、このまま勢いに乗るかと思われた。

歯車が狂ったのが開催国メキシコとの第２戦。中米の雄に接戦を繰り広げたが、後半５分に悲劇が起きた。ＦＣ東京所属のＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理した後に、会場の大歓声で声がかき消されたのか、ＭＦ李期奕（イ・ギヒョク）と激突。ボールが前にこぼれ、そのこぼれ球を押し込まれた。試合後に地元メディアから「致命的失点」と酷評されたこのゴールが決勝点となり、勝てばＡ組１位での決勝Ｔ進出が決まった試合に敗れた。

敗れたとはいえ、依然として優位な状況だったはずだが、イレブンには落胆の色が強かった。そのまま気持ちを切り替えられず、引き分けでも突破が決まる第３戦では格下の南アフリカに完封負け。エースのＦＷ孫興民（ソン・フンミン）も３試合全てで不発に終わった。南アフリカは初の決勝Ｔ進出を目の前で決め、韓国にとっては屈辱の瞬間となった。第３戦を終えた時点で勝ち点３、得失点差は−１。出場チーム数の増加により、今大会は各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出でき、Ａ組で３位となった韓国は他の組の結果を待つことになった。

他の組に命運を委ねることになったが、現実は厳しかった。勝ち点４以上を残す３位のチームが続々と生まれ、各組３位による決勝Ｔ争いで順位が徐々に後退。大会第１６日（日本時間２７日）を終えた時点で、決勝Ｔ進出ラインぎりぎりの８番手となり、絶体絶命の状況となっていた。

一縷（いちる）の望みをかけて、残り３組（Ｊ、Ｋ、Ｌ組）の第３戦を迎えたが、コンゴの結果によって正式に９番手以下が確定。奇跡の決勝Ｔ進出は幻に終わった。韓国のメディアが「蜂蜜組」とも称していた組で結果を残せず、志半ばで北中米の地を去ることになった。

◆各組３位の順位（Ｋ組第３戦終了時）

位 チーム 勝点 得失差

〈１〉コンゴ ４ ＋１

〈２〉スウェーデン ４ ０

〈３〉ガーナ ４ ０

〈４〉エクアドル ４ ０

〈５〉ボスニアＨ ４ −１

〈６〉パラグアイ ４ −２

〈７〉セネガル ３ ＋２

〈８〉イラン ３ ０

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〈９〉韓 国 ３ −１

〈１０〉※アルジェリア３ −２

〈１１〉スコットランド３ −３

〈１２〉ウルグアイ ２ ー１

※は２試合のみ

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる

◆韓国（１１大会連続１２度目）ＦＩＦＡランク２５位。自国開催の０２年大会で４位が最高。１０年と２２年に１６強。かつて平塚（現・湘南）、柏でプレーした洪明甫（ホン・ミョンボ、５７）が１４年大会以来２度目の指揮。アジア３次予選はＢ組で６勝４分けの１位突破。予選成績は１１勝５分。首都はソウル。人口は約５１００万人。