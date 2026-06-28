◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（25）が27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に「8番・捕手」で先発。5回に9号本塁打を放った。ベンチ前で大谷翔平投手（31）が満面の笑顔で出迎えたシーンがネット上で話題となった。

5―1の6回1死、パドレス2番手・バスケスのカットボールを捉えた打球は右中間スタンドへと飛び込んだ。打球速度104.1マイル（約167.5キロ）、飛距離399フィート（約121.6メートル）、角度35度の放物線。ラッシングにとっては6試合ぶりの安打が6月7日（同8日）のエンゼルス戦以来、14試合ぶりの9号本塁打となった。

ラッシングがダイヤモンドを一周して戻ってくると、ベンチ前で大谷が出迎え。笑顔でタッチを交わし、お尻をポンと叩いて労った。その後、大谷も無死一塁から右前打を放ち、この回打者12人攻撃で計9得点の猛攻に貢献した。

24日（同25日）のツインズ戦でバッテリー組んだ大谷とラッシング。投球を後逸するなど、息が合わない場面もあり、マウンド上で大谷が珍しくラッシングに対して厳しい表情を見せる場面もあった。試合中にベンチのラッシングのもとにフリーマンやロバーツ監督が歩み寄り、会話。試合後、ラッシングは猛省のコメントを残した。

2人の自然体のやり取りにネットも沸騰。「大谷翔平選手もしっかり祝福している」「2人の関係が思ったより大丈夫そうで良かった」「大谷選手とのハイタッチも嬉しい」「笑顔で迎えて祝福する大谷さんも胸熱やわ」「当人は嬉しさよりもホッとした感じに見える」など、反応が相次いだ。