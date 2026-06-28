歌手の和田アキ子が２７日、フジテレビ系「おかべろ」で、バツイチとなった理由を明かした。

和田は現在の夫と結婚して４５年。「本当に良くしてくれる旦那です」「歌を歌っている和田アキ子が好きだと（言ってくれる）」と感謝。８１年に結婚したが「すぐに子宮がんが見つかって、私に言わないで旦那と母が手術をＯＫしちゃった。目が真っ赤だからなんかおかしいと」と妻の体調を最優先させた夫の優しさを思い出し「４５年、そういうのなしで続いているから」と夫婦２人での暮らしでも長く続いていることに思いを馳せた。

するとＮＯＮ ＳＴＹＬＥ石田明が「バツイチっていう…ここを知りたい」と聞くと、和田は「元マネジャーをしていただいてました」と初婚の相手を説明。「ものすごく私を売り込んでくれて。東京に来て友達もいない。マネジャーしか頼る人がいない。全部やっていただいて」と振り返り、「仙台やったかな。遅くにホテルに泊まってどこも（店が）開いてない。待ってろといっておでんを買ってきてくれて。ビッグになったらもっと食べられるからって」と、元夫との思い出も語った。

「すごくお世話になって。会社の人やから社内恋愛。向こうは困ってた。最初はね」と言うが、障壁を乗り越えて結婚。「でも必死で結婚したのに９カ月で終わった」という。離婚となった理由については「やっぱり、結婚すると会えない時に会うのとは違って、一緒にいると帰ってくる時間も気になるし、出かける時間も気になるし。お互いに分かってるのにね」と終始、相手を気にしてしまうことが原因の一つだと明かした。

現在は元夫と今の夫と和田が一緒にゴルフに行くこともあるといい「キャディさんが『どういうご関係ですか？』と聞くから説明すると『へえ〜！』って」と笑ってコメント。岡村隆史も「（バツイチは）意外と知らなかった」と驚いていた。