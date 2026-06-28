【FIFAワールドカップ2026】クロアチア代表 vs ガーナ代表（日本時間6月28日／フィラデルフィア・スタジアム）

【映像】曲がって落ちる超高精度CK（実際の映像）

クロアチア代表MFルカ・モドリッチが、ワールドカップ史に残る最年長アシストを記録。大きく曲がりながら落ちる高精度のCKで決勝ゴールを演出し、ファンを沸かせた。

クロアチアは日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026のグループL第3節でガーナ代表と対戦。アンカーで先発出場したルカ・モドリッチが、試合終盤に決定的な仕事を果たした。

1ー1で迎えた83分、クロアチアは右CKを獲得。キッカーのモドリッチは短い助走から右足でインスイングのクロスを送り込む。ボールはふわりと浮き上がった後、大きくカーブを描きながら鋭く落下。ゴール前で待ち構えていたニコラ・ブラシッチの頭にピンポイントで合い、豪快なヘディングシュートがネットを揺らした。

DAZNで解説を務めた川勝良一氏は「逃げるボールでGKは出られない。スピードもあり、いいヘディングにつながった。モドリッチは出場している間、技術が途切れない」と、そのキック精度の高さを称賛した。

SNSでも「ぐい〜ん！」「キックの精度がえぐいって」「さすがのモドリッチだわ」「この人のキックは本当に美しい」「すげー曲がったし、すげー落ちたな！」「これが本当のピンポイントクロスです」といった声が上がり、大きな反響を呼んでいる。

データサイト『Opta』によると、40歳291日で記録したこのアシストは、1966年以降のワールドカップで最年長記録となった。試合はクロアチアが2ー1で勝利。グループ2位でラウンド32進出を決めている。

（FIFAワールドカップ2026）