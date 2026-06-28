「パドレス−ドジャース」（２７日、サンディエゴ）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が六回に貴重な追加点となる９号ソロを放った。ベンチ前ではネクストサークルに出てきた大谷翔平投手が満面の笑みで出迎え、タッチをかわした。

打撃不振にあえいでいた若き捕手に待望の一発が飛び出した。フリーマンの激走、エドマンの適時三塁打、タッカーの２ランで一挙４点を先制したこの回。ラッシングもカウント２−２からのカットボールを完璧にとらえて右翼席にたたき込んだ。

悠然とダイヤモンドを一周すると、ベンチ前では大谷が満面の笑みでラッシングを出迎えた。そしてお尻をポーンとたたき、さわやかな笑みを浮かべた。ツインズ戦でバッテリーを組んだ際に緊張感漂うシーンがあったが、しっかりと切り替えているところを見せた２人。大谷は第４打席で右前打を放ち、３試合連続安打とした。

ここから１死満塁と好機を広げると、フリーマンの二ゴロ間に１点を追加し、続くベッツが３試合連発となる１１号３ラン。今季初の１イニング３発で一挙９得点の猛攻となった。