「パドレス−ドジャース」（２７日、サンディエゴ）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が大激走で勝ち越しのホームを踏んだ。先発の山本由伸投手を力強く援護し、一挙９得点のビッグイニングを引き寄せた。

同点で迎えた六回だった。先頭のフリーマンが４試合連続のマルチ安打となる右中間二塁打を放った。１死後、マンシーの二ゴロが敵失となり右翼を転々とする間に、フリーマンが一気に二塁からホームを目指した。

３６歳とは思えない激走で間一髪、ホームを陥れて勝ち越しに成功。敵地に詰めかけたドジャースファンの大歓声がわき起こった。さらにエドマンも右翼フェンス直撃の適時三塁打を放って貴重な追加点をたたき出した。さらに不振を極めるタッカーに右翼へ２ランが飛び出し、一挙４点のビッグイニングとなった。

さらにラッシングにも９号ソロが飛び出し、ベンチ前では大谷と満面の笑みでタッチをかわした。なおも大谷の安打などで１死満塁と好機を広げると、フリーマンの二ゴロ間に７点目。さらにベッツに３試合連発となる１１号３ランが飛び出し、一挙９得点の超ビッグイニングとなった。